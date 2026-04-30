Ο Ντ. Τραμπ παρότρυνε τον Μπ. Νετανιάχου να διατάσσει μόνο «χειρουργικά» πλήγματα στον Λίβανο

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στον ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios χθες Τετάρτη πως παρότρυνε τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να διατάσσει μόνο «χειρουργικά» πλήγματα στον Λίβανο και να αποφύγει την πλήρη επανέναρξη του πολέμου εναντίον του σιιτικού κινήματος Χεζμπολά, το οποίο πρόσκειται στο Ιράν.

«Είπα στον Νετανιάχου πως πρέπει να το κάνει πιο χειρουργικά. Να μην κατεδαφίζει κτίρια. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Είναι πολύ φρικτό και βλάπτει την εικόνα του Ισραήλ», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ακόμη πως του «αρέσει» ο Λίβανος και η ηγεσία του και θεωρεί πως η χώρα μπορεί να «επιστρέψει».

«Το Ιράν κατέστρεψε τον Λίβανο. Ο αντιπρόσωπός του (σ.σ. η Χεζμπολά) κατέστρεψε τον Λίβανο. Όταν εξουδετερώνεται το Ιράν, αυτομάτως εξουδετερώνεται η Χεζμπολά», υποστήριξε ακόμη.

