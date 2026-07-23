Στην τελική ευθεία η δίκη για τον θάνατο του Μαραντόνα

Σε τροχιά ολοκλήρωσης βρίσκεται η δίκη για τις συνθήκες θανάτου του Ντιέγκο Μαραντόνα, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο τα έντονα συναισθήματα και τις αντιπαραθέσεις που συνόδευαν πάντα τον σπουδαίο Αργεντινό άσο στη ζωή του.

Μετά από σχεδόν 70 καταθέσεις μαρτύρων και κατηγορουμένων, κατά την διάρκεια περισσότερων από 25 ακροάσεων με ρυθμό δύο την εβδομάδα, η δίκη, που άρχισε στις 14 Απριλίου στο Σαν Ισίδρο (βόρεια του Μπουένος Άιρες), αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Αύγουστο με την έκδοση της ετυμηγορίας.

Για πιθανή αμέλεια που συνέβαλε στον θάνατο του Μαραντόνα το 2020, καθώς απεβίωσε μόνος στο κρεβάτι του, σε μια κακώς εξοπλισμένη ιατρική εγκατάσταση όπου ανάρρωνε από χειρουργική επέμβαση δικάζονται επτά επαγγελματίες υγείας (ένας ιατρός, ένας ψυχίατρος, ένας ψυχολόγος και νοσηλευτές)

Στην αίθουσα του μικρού και κακώς ηχομονωμένου δικαστηρίου, οι επτά κατηγορούμενοι, δεκάδες δικηγόροι και οι κόρες του Μαραντόνα αμφισβήτησαν την έτερη πλευρά, λογομάχησαν, παθιάστηκαν, απείλησαν και αρκετές φορές ξέσπασαν σε κλάματα.

Το βίντεο της νεκροψίας

Ο προσωπικός ιατρός του Μαραντόνα εκείνη την εποχή και βασικός κατηγορούμενος, Λεοπόλδο Λούκε, παρευρέθηκε σε όλες τις ακροάσεις και μίλησε όποτε ένιωθε ότι εμπλεκόταν. Παρουσίασε ηχογραφήσεις και επιστημονικά άρθρα, ενώ εμφάνισε ένα βίντεο από την νεκροψία του Μαραντόνα στην κόρη του, Τζιανίνα.

Εκείνη, ενοχλημένη από τις εικόνες, σηκώθηκε, τον προσέβαλε και έφυγε τρέχοντας από την αίθουσα του δικαστηρίου, ακολουθούμενη από τον δικηγόρο της, Φερνάντο Μπουρλάντο. Η ακροαματική διαδικασία διεκόπη. Ο Λεοπόλδο Λούκε ισχυρίσθηκε ότι δεν είχε παρατηρήσει την παρουσία της Τζιανίνα πριν παίξει το βίντεο, ενώ η οικογένεια Μαραντόνα δήλωσε ότι ψεύδεται.

Ο δικαστής Αλμπέρτο Γκάιγκ, προεδρεύοντας του δικαστηρίου με τους βοηθούς του, Πάμπλο Ρολόν και Αλμπέρτο Ορτολάνι, έχει τον ρόλο του «de facto διαιτητή» τους τελευταίους τρεις μήνες, σε μια δικαστική αίθουσα, όπου οι αντεγκλήσεις και οι δραματικές σκηνές είναι συχνές.

Πέρα από τις εντάσεις, το πραγματικό παράλογο με τη δίκη του Μαραντόνα είναι ότι κανονικά θα έπρεπε να είχε τελειώσει. Η πρώτη απόπειρα το 2025 κατέρρευσε σκανδαλωδώς μετά από δυόμισι μήνες ακροαματικής διαδικασίας. Το φιάσκο προκλήθηκε όταν μία από τις δικαστές της έδρας απομακρύνθηκε, καθώς αποκαλύφθηκε ότι έπαιρνε μέρος στα κρυφά στην παραγωγή ενός ντοκιμαντέρ για τον θάνατο του «Ντιεγκίτο».