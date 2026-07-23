Επιθέσεις των Χούθι σε πλοία της Σ. Αραβίας στην Ερυθρά θάλασσα 

Νέα ένταση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, με τους Χούθι της Υεμένης να ανακοινώνουν επιθέσεις σε δύο σαουδαραβικά πετρελαιοφόρα στην Ερυθρά Θάλασσα και τις ΗΠΑ να συνεχίζουν τα πλήγματα κατά του Ιράν για 12η συνεχόμενη νύχτα.

Το κίνημα Ανσαραλά, γνωστό διεθνώς ως Χούθι και σύμμαχος της Τεχεράνης, υποστήριξε ότι τα πλοία Encelia και Layla αποτέλεσαν στόχους, επειδή επιχείρησαν να παραβιάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό, που έχει ανακοινώσει κατά των σαουδαραβικών λιμανιών.

Οι Χούθι ανέφεραν ακόμη ότι άλλα δέκα πλοία αναγκάστηκαν να αλλάξουν πορεία.

Το Ριάντ επιβεβαίωσε την επίθεση στο Encelia, σημειώνοντας ότι το δεξαμενόπλοιο, που ανήκει σε σαουδαραβική εταιρεία, χτυπήθηκε στην Ερυθρά Θάλασσα και προκλήθηκε φωτιά στην πλώρη του. Τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή, σύμφωνα με τις αρχές.

Νωρίτερα, η βρετανική υπηρεσία ναυτικής ασφάλειας UKMTO είχε αναφέρει πως τάνκερ δέχθηκε πλήγμα από άγνωστου τύπου βλήμα, περίπου 130 χιλιόμετρα από το λιμάνι Αλ Σουκάικ της Σαουδικής Αραβίας.

Την ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν.

Η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση (CENTCOM) ανακοίνωσε νέο γύρο πληγμάτων με στόχο, όπως ανέφερε, στρατιωτικές εγκαταστάσεις, αποθήκες πυραύλων και drones, θέσεις παράκτιας επιτήρησης και συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας.

Σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, οι επιχειρήσεις έχουν στόχο να περιορίσουν τη δυνατότητα του Ιράν να απειλεί τη ναυσιπλοΐα στην περιοχή, ιδιαίτερα στο Στενό του Ορμούζ.

Από τα πλήγματα στο Ιράν έχουν αναφερθεί και απώλειες αμάχων. Τοπικές αρχές έκαναν λόγο για τουλάχιστον δύο νεκρούς και 11 τραυματίες από αμερικανική επίθεση στη Σαλαμσέχ, κοντά στα σύνορα με το Ιράκ.

Παράλληλα, ιρανικά μέσα μετέδωσαν ότι η πόλη Μπουσέχρ, όπου βρίσκεται ο μοναδικός ενεργός πυρηνικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας, δέχθηκε δύο βομβαρδισμούς μέσα στη νύχτα.

Η κρίση επηρεάζει πλέον άμεσα και τις θαλάσσιες μεταφορές. Τουλάχιστον εννέα πλοία φέρεται να ανέστρεψαν πορεία στην Ερυθρά Θάλασσα ή κοντά στο στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ, λόγω των απειλών των Χούθι.

Στο επίκεντρο παραμένει το Στενό του Ορμούζ, από όπου πριν από την έναρξη της σύγκρουσης περνούσε περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων ποσοτήτων πετρελαίου. Το Ιράν έχει προειδοποιήσει ότι θα συνεχίσει να το κρατά κλειστό όσο συνεχίζονται οι αμερικανικές επιχειρήσεις.

Οι Φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι σταμάτησαν τρία πετρελαιοφόρα, που προσπάθησαν να περάσουν από το στενό, χωρίς να διευκρινίσουν πότε έγινε το περιστατικό.

Παρά τις αυξανόμενες απειλές, οι αγορές δεν έχουν καταγράψει μέχρι στιγμής ακραίες ανατιμήσεις.

Η τιμή του πετρελαίου Brent κινείται κοντά στα 95 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν τις εξελίξεις με έντονη ανησυχία για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού.