Στη Ρωσία ο Ιρανός ΥΠ.ΕΞ
Συνάντηση με τον Πούτιν
Πρόταση για να αρθεί το αδιέξοδο με τα Στενά του Ορμούζ, κατέθεσε το Ιράν. Κύριο σημείο της, είναι η αναβολή των διαπραγματεύσεων για τα πυρηνικά, για το μέλλον.
Η Ρωσία θα πράξει ό,τι χρειαστεί για το συμφέρον του Ιράν και την ειρήνη στη Μέση Ανατολή δήλωσε ο Βλαντίμιρ Πούτιν μετά τη συνάντηση με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών.
