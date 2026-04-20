Σερβία: Μόνο νομοσχέδια που δεν αντιβαίνουν στην ευρωπαϊκή νομοθεσία θα φτάνουν στη Βουλή

Οι κρατικοί φορείς στη Σερβία έλαβαν εντολή από την κυβέρνηση να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή, κατά την εκπόνηση νόμων, στη συμμόρφωση με τους κανονισμούς και την κοινοτική νομοθεσία.

Η κυβέρνηση συνέστησε να προηγούνται διαβουλεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από τη σύνταξη των νομοσχεδίων ώστε να μην υπάρξουν παρεκκλίσεις από την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Την εποπτεία εφαρμογής αυτής της απόφασης ανέλαβε το υπουργείο Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, χωρίς την έγκριση του οποίου κανένα σχέδιο νόμου δεν θα φτάνει στη Βουλή.

Η απόφαση της κυβέρνησης έρχεται μετά την προειδοποίηση αξιωματούχων της ΕΕ για την πιθανότητα να στερηθεί η Σερβία χρήματα από το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Ανάπτυξης των Δυτικών Βαλκανίων εξαιτίας της υιοθέτησης, πρόσφατα, μιας σειράς δικαστικών νόμων, οι οποίοι αξιολογήθηκαν στις Βρυξέλλες ως «πισωγύρισμα στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση της χώρας». Οι τροποποιήσεις στη δικαστική νομοθεσία εγκρίθηκαν από το σερβικό κοινοβούλιο τον περασμένο Ιανουάριο χωρίς να έχει προηγηθεί δημόσια συζήτηση και διαβουλεύσεις με εισαγγελείς, δικαστές, την Επιτροπή της Βενετίας και την ΕΕ.

Οι Βρυξέλλες δήλωσαν ότι οι νόμοι αυτοί δεν είναι σύμφωνοι με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και υπονομεύουν την ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας, καθώς και την αυτονομία και τη λειτουργία των εισαγγελιών.

Μετά την έκκληση της ΕΕ για επείγουσα αναθεώρηση, οι νόμοι διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή της Βενετίας για γνωμοδότηση και η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι «θα διορθωθούν» εάν αυτό το συμβουλευτικό όργανο του Συμβουλίου της Ευρώπης εκφράσει «ουσιώδεις αντιρρήσεις».

Όπως μεταδίδουν σερβικά ΜΜΕ η Επίτροπος διεύρυνσης Μάρτα Κος προτίθεται, σήμερα, Δευτέρα, να ανακοινώσει το ‘παγωμα’ των κονδυλίων που προορίζονται για τη Σερβία.

Από το Σχέδιο Ανάπτυξης της ΕΕ, η Σερβία δικαιούται συνολικά 1,58 δισεκατομμύρια ευρώ για την περίοδο μεταξύ 2024-2027.

Η βοήθεια αυτή περιλαμβάνει επιχορηγήσεις και χαμηλότοκα δάνεια που προορίζονται για την υποστήριξη μεταρρυθμίσεων, ενώ τα κεφάλαια θα εκταμιεύονται δύο φορές τον χρόνο με βάση την πρόοδο που έχει σημειωθεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ