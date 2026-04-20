Ο πρόεδρος Τραμπ δηλώνει πρόθυμος να συναντηθεί με την ιρανική ηγεσία

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς και η αμερικανική αντιπροσωπεία αναμένεται να φτάσουν εντός των επόμενων ωρών στο Πακιστάν, ενόψει των συνομιλιών με το Ιράν, δήλωσε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα στην εφημερίδα New York Post.

Ο Τραμπ είπε ότι είναι πρόθυμος να συναντηθεί και ο ίδιος με την ιρανική ηγεσία, εφόσον επιτευχθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις αυτές.

Υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος είπε ότι η Τεχεράνη επανεξετάζει θετικά τη συμμετοχή της στις ειρηνευτικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ, όμως προς το παρόν δεν έχει ληφθεί κάποια απόφαση. Σύμφωνα με την πηγή αυτή, καταβάλλονται θετικές προσπάθειες από το Πακιστάν, που έχει αναλάβει ρόλο μεσολαβητή, ώστε να τερματιστεί ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών από τις ΗΠΑ και να διασφαλιστεί η συμμετοχή του Ιράν στις διαπραγματεύσεις.

Μια πακιστανική πηγή σημείωσε ότι η 15ημερη κατάπαυση του πυρός λήγει στις 22 Απριλίου, στις 8 το βράδυ, ώρα Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ (03.00 της 23ης Απριλίου, ώρα Ελλάδας).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ