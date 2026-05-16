Σεργκέι Ριαμπκόφ: Ρωσία και ΗΠΑ διατηρούν πολύ στενές επαφές υψηλού επιπέδου

16/05/2026 17:24
PHOTO/ AP- Gavriil-Grigorov

Η Μόσχα και η Ουάσιγκτον, διατηρούν πολύ στενές επαφές υψηλού επιπέδου, μετέδωσαν σήμερα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, επικαλούμενα τον Ρώσο υφυπουργό Εξωτερικών, Σεργκέι Ριαμπκόφ.

Ο Ριαμπκόφ άφησε να εννοηθεί ότι ο Ρώσος υπουργός των Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ και ο Αμερικανός ομόλογος του Μάρκο Ρούμπιο είναι ενδεχόμενο να έχουν περαιτέρω επαφές στο επόμενο χρονικό διάστημα, αλλά σύμφωνα με τον ίδιο, η πρόοδος στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, είναι “ αργή και δύσκολη”.

ΠΗΓΗ- ΑΠΕ

