Σεργκέι Ριαμπκόφ: Ρωσία και ΗΠΑ διατηρούν πολύ στενές επαφές υψηλού επιπέδου

Η Μόσχα και η Ουάσιγκτον, διατηρούν πολύ στενές επαφές υψηλού επιπέδου, μετέδωσαν σήμερα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, επικαλούμενα τον Ρώσο υφυπουργό Εξωτερικών, Σεργκέι Ριαμπκόφ.

Ο Ριαμπκόφ άφησε να εννοηθεί ότι ο Ρώσος υπουργός των Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ και ο Αμερικανός ομόλογος του Μάρκο Ρούμπιο είναι ενδεχόμενο να έχουν περαιτέρω επαφές στο επόμενο χρονικό διάστημα, αλλά σύμφωνα με τον ίδιο, η πρόοδος στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, είναι “ αργή και δύσκολη”.

ΠΗΓΗ- ΑΠΕ