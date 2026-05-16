Ουκρανικό drone κατέπεσε κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια
Ένα ουκρανικό drone κατέπεσε κοντά σε μονάδες ενέργειας του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια που τελεί υπό τον έλεγχο της Ρωσίας στη νοτιοανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσε σήμερα η διοίκηση του πυρηνικού σταθμού που έχει τοποθετηθεί από τη Μόσχα.
Από την πτώση του drone δεν προκλήθηκε έκρηξη, ενώ ο πυρηνικός σταθμός συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά, πρόσθεσε η διοίκηση του.
ΠΗΓΗ – ΑΠΕ
Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις