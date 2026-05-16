16/05/2026 17:59
Ουκρανικό drone κατέπεσε κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια
PHOTO/ AP -Russian-Defense-Ministry-Press-Service

Ένα ουκρανικό drone κατέπεσε κοντά σε μονάδες ενέργειας του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια που τελεί υπό τον έλεγχο της Ρωσίας στη νοτιοανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσε σήμερα η διοίκηση του πυρηνικού σταθμού που έχει τοποθετηθεί από τη Μόσχα.

Από την πτώση του drone δεν προκλήθηκε έκρηξη, ενώ ο πυρηνικός σταθμός συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά, πρόσθεσε η διοίκηση του.

ΠΗΓΗ – ΑΠΕ

