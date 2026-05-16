Ουκρανικό drone κατέπεσε κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

Ένα ουκρανικό drone κατέπεσε κοντά σε μονάδες ενέργειας του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια που τελεί υπό τον έλεγχο της Ρωσίας στη νοτιοανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσε σήμερα η διοίκηση του πυρηνικού σταθμού που έχει τοποθετηθεί από τη Μόσχα.

Από την πτώση του drone δεν προκλήθηκε έκρηξη, ενώ ο πυρηνικός σταθμός συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά, πρόσθεσε η διοίκηση του.

