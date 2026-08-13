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Σεισμός- Κολομβία: Ελπίδα ζωής στα ερείπια- Μάχη για επιζώντες

ΔΙΕΘΝΗ
13/08/2026 14:53

Δραματική μάχη με τον χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην Κολομβία, καθώς κλείνει το κρίσιμο “παράθυρο” των 72 ωρών για τον εντοπισμό επιζώντων στα συντρίμμια.

Με τον επίσημο απολογισμό να ξεπερνά ήδη τους 265 νεκρούς και χιλιάδες ανθρώπους να παραμένουν αγνοούμενοι, η χώρα κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

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