Εντυπωσιακή η ολική έκλειψη Ηλίου

Εντυπωσιακή ήταν η ολική έκλειψη του ηλίου από ΗΠΑ και Ευρώπη. Το σπάνιο αυτό φαινόμενο, έγινε ορατό χθες (12/8/2026), σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης.

Το σπάνιο αυτό φαινόμενο, ξεκίνησε περίπου στις οκτώ το βράδυ (ώρα Ελλάδας), από μια απομακρυσμένη περιοχή της Ρωσίας, στα όρια της Αρκτικής, διασχίζοντας το βόρειο ημισφαίριο, αλλά και τον Ατλαντικό Ωκεανό.

Η έκλειψη ηλίου, έγινε ορατή και στην Ισπανία, η οποία, ήταν και πολύ σπάνια, καθώς, είχε να δει τέτοιο φαινόμενο από το 1905.

Επίσης, σε Ισλανδία, Γροιλανδία, αλλά και από Πορτογαλία, το εντυπωσιακό φαινόμενο, ήταν επίσης ορατό.

Εν τω μεταξύ, η επόμενη έκλειψη Ηλίου, θα πραγματοποιηθεί στις 2 Αυγούστου 2027, όπως αναφέρει η NASA, και αναμένεται να είναι ορατή στη νότια Ισπανία, τη Βόρεια Αφρική, τη Σαουδική Αραβία και την Υεμένη.

Πηγή Βίντεο: Χ