Ρωσικό drone έπληξε εγκατάσταση αποθήκευσης χρησιμοποιημένου πυρηνικού καυσίμου κοντά στο Τσερνόμπιλ

Ουκρανοί αξιωματούχοι, ανέφεραν σήμερα, ότι ρωσικό drone, έπληξε εγκατάσταση αποθήκευσης χρησιμοποιημένου πυρηνικού καυσίμου κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο Τσερνόμπιλ.

Δήλωσαν επίσης, ότι είναι σταθερά, τα επίπεδα ραδιενέργειας στην περιοχή.

Από την επίθεση, ξέσπασε φωτιά, η οποία κατασβέστηκε, χωρίς να υπάρξουν θύματα.

Η συγκεκριμένη εγκατάσταση, βρίσκεται περίπου 15 χιλιόμετρα από τον πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ, με τη Ρωσία μέχρι στιγμής, να μην έχει σχολιάσει το περιστατικό.

Ο ΔΟΑΕ- ΙΑΕΑ, ανακοίνωσε, ότι το πλήγμα προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο κτίριο αποθήκευσης της εγκατάστασης, και ότι γειτονικά κτίρια, επηρεάστηκαν από το ωστικό κύμα.