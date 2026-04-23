Ρωσία: Ο Πούτιν δηλώνει ότι η Ρωσία θα υπερασπισθεί τα συμφέροντα της στην Αρκτική

Ο Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι οι αναταραχές στις υπηρεσίες παρόχων του ιντερνέτ στην Ρωσία ήσαν αναγκαίες για λόγους ασφαλείας.

Ο Πούτιν δήλωσε ότι πρέπει παρόλα αυτά να διασφαλιστεί η λειτουργία σημαντικών υπηρεσιών διαδικτύου.

Οι αρχές είχαν διακόψει το mobile internet στην Μόσχα για περίπου τρεις εβδομάδες τον περασμένο μήνα ενώ συστηματικά το μπλοκάρουν οπουδήποτε, επικαλούμενες τον κίνδυνο των ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) τα οποία το χρησιμοποιούν για να καθοδηγήσουν τις επιθέσεις.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB), ο κύριος διάδοχος της σοβιετικής KGB, έχει την αρμοδιότητα για την εσωτερική ασφάλεια.

