Ρωσία: Μια γυναίκα και ένα παιδί σκοτώθηκαν ύστερα από επίθεση ουκρανικού drone

Μια γυναίκα και ένα παιδί σκοτώθηκαν στη ρωσική πόλη Σιζράν ύστερα από επίθεση ουκρανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone) που προκάλεσε την κατάρρευση τμήματος της πολυκατοικίας τους, ενώ 12 άλλοι τραυματίστηκαν, όπως δήλωσε σήμερα ο περιφερειακός κυβερνήτης.

Ο περιφερειάρχης στη Σαμάρα, ο Βιατσεσλάβ Φεντόριστσεφ, δήλωσε ότι στην επίθεση χτυπήθηκαν δύο πολυκατοικίες, κάνοντας λόγο για έγκλημα κατά του άμαχου πληθυσμού.

«Δύο άνθρωποι –μια γυναίκα και ένα παιδί- πέθαναν στη Σιζράν ύστερα από επίθεση από εχθρικό drone», δήλωσε ο ίδιος σε ανακοίνωση. «Ανασύρθηκαν από τα χαλάσματα της κατεστραμμένης εισόδου του κτιρίου. Είναι μια τραγωδία που όλοι βιώνουμε», δήλωσε ο Φεντόριστσεφ.

Δεν υπήρξε άμεσα σχόλιο από την Ουκρανία. Οι δύο πλευρές αρνούνται ότι στοχοθετούν εσκεμμένα αμάχους. Η Ουκρανία έχει αυξήσει τις επιθέσεις κατά των ενεργειακών υποδομών της Ρωσίας τους τελευταίους μήνες σε μια περίοδο κατά την οποία οι ειρηνευτικές συνομιλίες, με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, είναι σε παύση και η Ουάσινγκτον είναι επικεντρωμένη στον πόλεμό της στο Ιράν.

Αξιοσημείωτο είναι ότι στη Σιζράν, που απέχει περίπου 1.000 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Ουκρανία, βρίσκεται μεγάλο διυλιστήριο πετρελαίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ