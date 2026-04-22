Έκθεση: Ο αριθμός των μεταναστών στην ΕΕ έφθασε σε αριθμό ρεκόρ

Ο αριθμός των μεταναστών που διαμένουν στην ΕΕ ανήλθε σε αριθμό ρεκόρ 64,2 εκατομμυρίων μέσα στο 2025, αυξημένος κατά περίπου 2,1 εκατομμύρια σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύτηκε σήμερα από το Κέντρο Έρευνας και Ανάλυσης της Μετανάστευσης (CReAM) του ανεξάρτητου ερευνητικού ιδρύματος RFBerlin.

Ο αντίστοιχος αριθμός το 2010 ήταν 40 εκατομμύρια, αναφέρει η έκθεση επικαλούμενη στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας Eurostat και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

Η Γερμανία εξακολουθεί να υποδέχεται τους περισσότερους ανθρώπους που έχουν γεννηθεί σε άλλη χώρα (18 εκατομμύρια), εκ των οποίων το 72% είναι σε ηλικία απασχόλησης, ενώ η Ισπανία κατέγραψε την ταχύτερη πρόσφατη αύξηση με επιπλέον 700.000 ανθρώπους να έχουν προστεθεί στον γεννημένο στο εξωτερικό πληθυσμό της που ανέρχεται σε 9,5 εκατομμύρια.

“Η Γερμανία παραμένει ο κύριος προορισμός για μετανάστες στην Ευρώπη, τόσο σε απόλυτους όρους όσο και–σε έναν σημαντικό βαθμό– σε σχέση με τον πληθυσμό της”, σχολιάζει ο Τομάζο Φρατίνι, ένας από τους συγγραφείς της έκθεσης.

Σύμφωνα με την έκθεση, τα μοντέλα μετανάστευσης είναι άνισα στο μπλοκ με το Λουξεμβούργο, τη Μάλτα και την Κύπρο να έχουν υψηλότερα ποσοστά μεταναστών σε σχέση με το μέγεθος του πληθυσμού.

Οι αιτήσεις ασύλου επίσης εμφανίζονται να συγκεντρώνονται σε συγκεκριμένες χώρες με την Ισπανία, την Ιταλία, τη Γαλλία και τη Γερμανία να δέχονται σχεδόν τα τρία τέταρτα όλων των αιτήσεων.

Η Γερμανία φιλοξένησε τον υψηλότερο αριθμό προσφύγων συνολικά: 2,7 εκατομμύρια.

