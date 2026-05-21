Ρεκόρ στο Έβερεστ: 274 ορειβάτες κατέκτησαν την κορυφή σε μία ημέρα από τη νεπαλέζικη πλευρά

Συνολικά 274 ορειβάτες έφτασαν χθες, Τετάρτη, στην κορυφή του Έβερεστ από τη νεπαλέζικη πλευρά, σημειώνοντας νέο ιστορικό ρεκόρ για τον μεγαλύτερο αριθμό αναβάσεων που έχουν καταγραφεί σε μία μόνο ημέρα στο υψηλότερο βουνό του κόσμου.

Το Έβερεστ, με ύψος 8.849 μέτρα, βρίσκεται στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ της Κίνας και μπορεί να προσεγγιστεί από τις δύο πλευρές.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές αποστολών, φέτος δεν πραγματοποιήθηκαν αναβάσεις από την κινεζική πλευρά, καθώς οι αρχές της Κίνας δεν εξέδωσαν άδειες ανάβασης.

Ο γενικός γραμματέας της Ένωσης Διοργανωτών Ορειβατικών Αποστολών του Νεπάλ Ρίσι Μπαντάρι δήλωσε ότι το νέο ρεκόρ ξεπερνά το προηγούμενο των 223 αναβάσεων που είχε καταγραφεί στις 22 Μαΐου 2019 από τη πλευρά του Νεπάλ.

«Πρόκειται για τον μεγαλύτερο αριθμό ορειβατών που έφτασαν στην κορυφή μέσα σε μία ημέρα», δήλωσε ο Μπαντάρι στο Reuters, προσθέτοντας ότι ο αριθμός ενδέχεται να αυξηθεί, καθώς ορισμένοι ορειβάτες που κατέκτησαν την κορυφή δεν έχουν ακόμη ενημερώσει σχετικά τον κεντρικό σταθμό ανεφοδιασμού.

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία από την πλευρά της Κίνας για το πόσοι ορειβάτες φθάνουν στην κορυφή, αλλά ο Μπαντάρι λέει ότι σε μια φυσιολογική ορειβατική περίοδο Απριλίου-Μαΐου περίπου 100 ορειβάτες ξεκινούν για το Έβερεστ από την πλευρά του Θιβέτ.

Ο αξιωματούχος του Οργανισμού Τουρισμού του Νεπάλ, ο Χίμαλ Γκαουτάμ, ανέφερε ότι έχει λάβει προκαταρκτικές πληροφορίες για περισσότερες από 250 επιτυχημένες αναβάσεις την Τετάρτη.

«Περιμένουμε την επιστροφή των ορειβατών, να μας δώσουν φωτογραφίες και άλλα αποδεικτικά στοιχεία για να επιβεβαιώσουμε τις αναβάσεις και να τους παράσχουμε τα σχετικά πιστοποιητικά», δήλωσε στο Reuters και πρόσθεσε: «Μόνο τότε θα μπορέσουμε να επιβεβαιώσουμε οριστικά τους αριθμούς».

Το Νεπάλ έχει εκδώσει φέτος 494 άδειες ανάβασης στο Έβερεστ έναντι 15.000 δολαρίων η καθεμία.

Ειδικοί στην ορειβασία ασκούν εδώ και χρόνια κριτική στις αρχές του Νεπάλ για τον μεγάλο αριθμό αδειών που χορηγούν, καθώς η αυξημένη κίνηση δημιουργεί συχνά επικίνδυνες ουρές και συνωστισμό στη λεγόμενη «ζώνη θανάτου» κοντά στην κορυφή, όπου τα επίπεδα οξυγόνου είναι εξαιρετικά χαμηλά και επικίνδυνα για τον ανθρώπινο οργανισμό.

Οι αρχές του Νεπάλ αναγνωρίζουν τους κινδύνους που προκαλούνται από τον συνωστισμό και την παρουσία άπειρων ορειβατών και τα τελευταία χρόνια έχουν προχωρήσει στην επιβολή αυστηρότερων ελέγχων και υψηλότερων τελών συμμετοχής στις αποστολές ανάβασης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ