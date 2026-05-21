Η κυβέρνηση Τραμπ πιέζει τον Παλαιστίνιο πρεσβευτή στον ΟΗΕ να αποσύρει την υποψηφιότητά του για τη θέση του αντιπροέδρου της Γενικής Συνέλευσης

Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να ανακαλέσει τη βίζα της παλαιστινιακής αποστολής στον ΟΗΕ, αν ο Παλαιστίνιος πρεσβευτής αρνηθεί να αποσύρει την υποψηφιότητά του για τη θέση του αντιπροέδρου της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με εσωτερικό υπόμνημα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ το οποίο είδε το πρακτορείο Reuters.

Στο υπόμνημα αυτό με ημερομηνία Τετάρτης Αμερικανοί διπλωμάτες στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ιερουσαλήμ λαμβάνουν την εντολή να μεταφέρουν το μήνυμα ότι η υποψηφιότητα του Παλαιστίνιου πρεσβευτή στον ΟΗΕ Ριάντ Μάνσουρ “τροφοδοτεί την ένταση”, κινδυνεύει να υπονομεύσει το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ για τη Γάζα και κατά συνέπεια θα υπάρξουν επιπτώσεις από την Ουάσιγκτον, αν προχωρήσει.

“Για να είμαστε ξεκάθαροι, θα θεωρήσουμε υπεύθυνη την Παλαιστινιακή Αρχή, αν η παλαιστινιακή αντιπροσωπεία δεν αποσύρει την υποψηφιότητά της για την αντιπροεδρία της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ”, ανέφερε το υπόμνημα.

Μεταξύ των σημείων που περιλαμβάνονταν στο έγγραφο προς Αμερικανούς διπλωμάτες αναφερόταν η απόφαση του Σεπτεμβρίου 2025 του Στέιτ Ντιπάρτμεντ να άρει τις κυρώσεις που αφορούσαν τις θεωρήσεις εισόδου (visa) για Παλαιστίνιους αξιωματούχους που έχουν τοποθετηθεί στην παλαιστινιακή αποστολή στον ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

“Θα ήταν λυπηρό να χρειαστεί να επανεξετάσουμε οποιεσδήποτε διαθέσιμες επιλογές», ανέφερε το έγγραφο, το οποίο αποκάλυψε πρώτο το NPR.

Η παλαιστινιακή αποστολή στον ΟΗΕ δεν έχει προς το παρόν σχολιάσει τις πληροφορίες.

“Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τις υποχρεώσεις μας βάσει της Συμφωνίας Έδρας του ΟΗΕ”, δήλωσε εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ. “Λόγω της εμπιστευτικότητας των στοιχείων των θεωρήσεων εισόδου δεν έχουμε κανένα σχόλιο σχετικά με ενέργειες του υπουργείου όσον αφορά συγκεκριμένες υποθέσεις”.

Το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ για τη Γάζα, που έχει καταστραφεί έπειτα από περισσότερα από δύο χρόνια πολέμου, καθυστερεί λόγω της άρνησης της Χαμάς να παραδώσει τα όπλα της και των συνεχιζόμενων επιθέσεων του Ισραήλ εναντίον του παλαιστινιακού θύλακα που υπονομεύουν την εκεχειρία που συνήφθη τον Οκτώβριο.

Οι ισραηλινές δυνάμεις εξακολουθούν να ελέγχουν περισσότερο από το μισό έδαφος της Γάζας, όπου έχουν κατεδαφίσει τα περισσότερα εναπομείναντα κτίρια και έχουν διατάξει την απομάκρυνση όλων των κατοίκων.

Ο Μάνσουρ είχε αποσύρει την υποψηφιότητά του για τη θέση του προέδρου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ λόγω των πιέσεων των ΗΠΑ τον Φεβρουάριο, επεσήμανε το υπόμνημα, το οποίο πρόσθετε ότι, αν εκλεγεί αντιπρόεδρος, θα μπορεί και πάλι να προΐσταται συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

Κατά συνέπεια “εξακολουθεί να υπάρχει κίνδυνος Παλαιστίνιοι να προεδρεύουν συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης αν δεν αποσυρθούν από την κούρσα”, τόνιζε το υπόμνημα.

Η εκλογή του προέδρου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και των 16 αντιπροσωπειών που θα υπηρετήσουν ως αντιπρόεδροι θα διεξαχθεί στις 2 Ιουνίου.

Η Παλαιστινιακή Αρχή, η οποία εκπροσωπεί τον παλαιστινιακό λαό στα Ηνωμένα Έθνη όπου η αντιπροσωπεία είναι επισήμως γνωστή ως Κράτος της Παλαιστίνης, δεν είναι πλήρες μέλος και δεν έχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση των 193 μελών. Έχει καθεστώς παρατηρητή, όπως και η Αγία Έδρα (το Βατικανό).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ