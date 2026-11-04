Ψήφισαν με την τσέπη οι Αμερικάνοι

Το συμπέρασμα στο οποίο συγκλίνουν πολλοί Αμερικανοί πολιτικοί αναλυτές είναι ότι οι ψηφοφόροι έστειλαν ένα ξεκάθαρο μήνυμα στην κάλπη: πάνω από κόμματα, πρόσωπα και πολιτικές αντιπαραθέσεις, μέτρησε η προσωπική τους οικονομική κατάσταση. Η ακρίβεια, το κόστος ζωής και η πίεση στο οικογενειακό εισόδημα φαίνεται πως καθόρισαν την ψήφο τους. Με απλά λόγια, οι Αμερικανοί ψήφισαν με βάση όσα βλέπουν καθημερινά στο πορτοφόλι τους.

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