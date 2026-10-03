Πρόσκληση Νετανιάχου στον «ήρωα» πιλότο της Flydubai στο Ισραήλ
Πρόσκληση να επισκεφθεί το Ισραήλ ως επίτιμος προσκεκλημένος απηύθυνε ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου στον Ινδό πιλότο της πτήσης της flydubai με προορισμό το Τελ Αβίβ.
Ο πιλότος βρέθηκε στο επίκεντρο μετά το σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε μέσα στο πιλοτήριο. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο συγκυβερνήτης φέρεται να του επιτέθηκε, με τον κυβερνήτη να ανοίγει την πόρτα του πιλοτηρίου προκειμένου να αντιμετωπίσει την κατάσταση και να διασφαλίσει την ασφάλεια της πτήσης.
Ο Νετανιάχου επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί του και τον χαρακτήρισε «πραγματικό ήρωα», εκφράζοντας την εκτίμησή του για τη στάση του κατά τη διάρκεια του περιστατικού.
Ο κυβερνήτης, Σμιτ Ματσχάρ, βρίσκεται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου λαμβάνει την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.
Η υπόθεση έχει προκαλέσει ιδιαίτερη προσοχή, καθώς το περιστατικό εκτυλίχθηκε εν ώρα πτήσης και αφορούσε τα δύο μέλη του πληρώματος στο πιλοτήριο.
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