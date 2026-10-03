Πρόσκληση Νετανιάχου στον «ήρωα» πιλότο της Flydubai στο Ισραήλ

Πρόσκληση να επισκεφθεί το Ισραήλ ως επίτιμος προσκεκλημένος απηύθυνε ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου στον Ινδό πιλότο της πτήσης της flydubai με προορισμό το Τελ Αβίβ.

Ο πιλότος βρέθηκε στο επίκεντρο μετά το σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε μέσα στο πιλοτήριο. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο συγκυβερνήτης φέρεται να του επιτέθηκε, με τον κυβερνήτη να ανοίγει την πόρτα του πιλοτηρίου προκειμένου να αντιμετωπίσει την κατάσταση και να διασφαλίσει την ασφάλεια της πτήσης.

Ο Νετανιάχου επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί του και τον χαρακτήρισε «πραγματικό ήρωα», εκφράζοντας την εκτίμησή του για τη στάση του κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

Ο κυβερνήτης, Σμιτ Ματσχάρ, βρίσκεται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου λαμβάνει την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει ιδιαίτερη προσοχή, καθώς το περιστατικό εκτυλίχθηκε εν ώρα πτήσης και αφορούσε τα δύο μέλη του πληρώματος στο πιλοτήριο.