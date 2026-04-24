ΠΟΜ: Η εμφάνιση ενός επεισοδίου El Niño είναι όλο και περισσότερη πιθανή από τα μέσα του 2026

Η εμφάνιση ενός επεισοδίου El Niño είναι όλο και περισσότερο πιθανή από τα μέσα του 2026, με συνέπειες για τις θερμοκρασίες και τις βροχοπτώσεις σε παγκόσμια κλίμακα, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Μετεωρολογίας (ΠΟΜ).

Σύμφωνα με την τελευταία επικαιροποίηση στοιχείων της υπηρεσίας αυτής του ΟΗΕ, που σημειώνει σαφή μεταβολή στον Ισημερινό Ειρηνικό, «οι θερμοκρασίες επιφανείας αυξάνονται με ταχύτητα, αφήνοντας να διαφανεί πιθανή επιστροφή του El Niño από την περίοδο από τα μέσα του Μαΐου έως τον Ιούλιο 2026.

«Οι προβλέψεις για τους τρεις επόμενους μήνες παραπέμπουν σε επικράτηση παγκοσμίως θερμοκρασιών υψηλότερων του κανονικού στην επιφάνεια των ηπειρωτικών περιοχών καθώς και τοπικές διαφοροποιήσεις των μοντέλων βροχόπτωσης, εξηγεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Μετεωρολογίας με βάση τις προβλέψεις πολλών κλιματολογικών κέντρων.

«Επειτα από μία περίοδο ουδέτερων συνθηκών στις αρχές του έτους» που ακολούθησε το επεισόδιο La Niña της περιόδου 2025/26, εκτιμάται με κάποιον βαθμό βεβαιότητας ότι θα ξεκινήσει ένα επεισόδιο El Niño που θα συνοδευθεί από νέα ενίσχυση τους επόμενους μήνες», δήλωσε ο Ουίλφραμ Μουφούμα Οκία, διευθυντής του Τμήματος Προβλέψεων του Κλίματος του ΠΟΜ.

«Σύμφωνα με τα μοντέλα, είναι πιθανόν να πρόκειται για ένα επεισόδιο ισχυρής έντασης», πρόσθεσε διευκρινίζοντας ότι «το επίπεδο εμπιστοσύνης στις προβλέψεις βελτιώνεται μετά τον Απρίλιο».

Το El Niño χαρακτηρίζεται από αύξηση των θερμοκρασιών επιφανείας στο κέντρο και στο ανατολικό τμήμα του Ισημερινού Ειρηνικού. Συνήθως συμβαίνει κάθε δύο έως επτά χρόνια και διαρκεί περί τους εννέα έως δώδεκα μήνες.

Το τελευταίο επεισόδιο El Niño, 2023-2024, κατέστησε αυτά τα χρόνια τα θερμότερα που έχουν καταγραφεί ποτέ. Το κυκλικό φαινόμενο επηρεάζει μέσω του φαινομένου του ντόμινο το παγκόσμιο κλίμα επί πολλούς μήνες.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Μετεωρολογίας ανακοίνωσε ότι θα δημοσιεύσει το επόμενο ενημερωτικό σημείωμα Niño/Niña στο τέλος του Μαΐου «ώστε να προσφέρουν περισσότερο αξιόπιστες κατευθύνσεις για την λήψη αποφάσεων κατά την διάρκεια της περιόδου Ιουνίου-Αυγούστου και πέραν αυτής».

Ο ΠΟΜ προβλέπει για την περίοδο Μαΐου-Ιουνίου θερμοκρασίες επιφανείας στα ηπειρωτικά «υψηλότερες του κανονικού σχεδόν παντού».

«Η ειδοποίηση είναι ιδιαίτερα έντονη για το νότιο τμήμα της Βόρειας Αμερικής, την Κεντρική Αμερική και την Καραϊβική και την Βόρεια Αφρική», διευκρινίζει ο οργανισμός προσθέτοντας ότι οι προβλέψεις για βροχοπτώσεις έχουν μεγάλες διακυμάνσεις κατά τόπο.

Σύμφωνα με τον ΠΟΜ, «δεν έχει αποδειχθεί ότι η κλιματική αλλαγή αυξάνει την συχνότητα ή την ένταση των επεισοδίων El Niño».

Στο παρελθόν, ο Οργανισμός είχε ανακοινώσει ότι «τα κλιματικά φαινόμενα μεγάλης κλίμακας όπως τα El Niño/ La Niña εντάσσονται σε μία ευρύτερη συγκυρία κλιματικής αλλαγής οφειλόμενης στις ανθρώπινες δραστηριότητες».

