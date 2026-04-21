Πόλεμος νεύρων στη Μ. Ανατολή- Νέο αμερικανικό ρεσάλτο

Με την εκεχειρία να λήγει σε λίγες ώρες , αντιπροσωπείες των Ηνωμένες Πολιτείες και του Ιράν προσπαθούν στο Πακιστάν να γεφυρώσουν τις διαφορές τους

Ο Ντόναλντ Τραμπ, διαμηνύει πως αν δεν υπάρξει συμφωνία θα πλήξει γέφυρες και ενεργειακές υποδομές, ενώ η Τεχεράνη απαντά, ότι είναι έτοιμη με «νέα χαρτιά» στο πεδίο της μάχη.