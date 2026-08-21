Πεζεσκιάν: Είναι καιρός να τελειώσει ο πόλεμος όσο η Τεχεράνη είναι «σε θέση ισχύος»

Την πεποίθηση ότι ήρθε η ώρα να μπει ένα τέλος στον πόλεμο με τις ΗΠΑ εξέφρασε ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν.

Συμπλήρωσε ότι η χώρα του βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση απέναντι στους Αμερικάνους

“Είναι καλύτερα να τεθεί τέλος στον πόλεμο τώρα, ενόσω είμαστε σε θέση δύναμης και σε αξιοπρέπεια, όλος ο κόσμος αναγνωρίζει τη νίκη μας και υπογραμμίζει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτέθηκαν στα σχολεία μας, στα νοσοκομεία μας και στις υποδομές μας κατά παράβαση όλων των κανόνων, και είναι απεχθείς σε όλο τον κόσμο”, είπε σε συνάντηση με γιατρούς.

Ήδη το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών κατηγόρησε τις ΗΠΑ για “οικονομική τρομοκρατία” και “εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας“, μετά την ανακοίνωση από την Ουάσιγκτον της ενίσχυσης των οικονομικών κυρώσεων με στόχο να αυξηθεί κατακόρυφα η πίεση στην Τεχεράνη.

“Οι δράστες και οι υποκινητές αυτών των κυρώσεων αξίζουν να δικαστούν και να τιμωρηθούν επειδή διέπραξαν αυτά τα απεχθή εγκλήματα”, ανέφερε το υπουργείο σε μια ανακοίνωση.

Από την πλευρά του ο υπουργός Οικονομικών ων ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ υποσχέθηκε χθες Πέμπτη ότι η Ουάσιγκτον θα καταφέρει την κατάρρευση του ιρανικού καθεστώτος με την εκστρατεία κυρώσεων που ανακοινώθηκε, σχεδόν έξι μήνες μετά την έναρξη του πολέμου.

Την ίδια ώρα και η Κίνα επέκρινε αυτή την πρωτοβουλία, εκτιμώντας πως οι “κυρώσεις και η πίεση” των ΗΠΑ δεν θα οδηγήσουν στην επίλυση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Η Ουάσιγκτον είχε καλέσει άλλες κυβερνήσεις, κυρίως το Πεκίνο, να συμμετάσχουν στις προσπάθειες με στόχο να απομονωθεί η ιρανική οικονομία.