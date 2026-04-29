Παρατείνεται ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν

Νέα πρόταση από Τεχεράνη

Νέο ρεσάλτο πραγματοποίησαν Αμερικανοί πεζοναύτες, σε πλοίο που μετέφερε Ιρανικό πετρέλαιο, στην Αραβική Θάλασσα.

Την ίδια ώρα, ο Τραμπ σχεδιάζει να παρατείνει επ αόριστων, τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν.

Οι διαπραγματευτές, περιμένουν τώρα μια αναθεωρημένη πρόταση συμφωνίας, από την πλευρά του Ιράν.