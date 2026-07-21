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Αλλεπάλληλα στοχευμένα χτυπήματα

ΔΙΕΘΝΗ
21/07/2026 21:14

Επιστρέφουν οι φόβοι για γενικευμένη σύρραξη στη Μέση Ανατολή…Ο Λευκός Οίκος ξεκαθάρισε οτι οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί θα συνεχιστούν μέχρι ο Τραμπ να πει ” ΣΤΟΠ” .

Την ίδια ώρα, οι Φρουροί της Επανάστασης, που φαίνεται οτι έχουν πλέον το πάνω χέρι στο Ιράν, εξαπέλυσαν επιθέσεις σε αμερικανικά  πυραυλικά συστήματα και σε άλλα δυο δεξαμενόπλοια, εκ των οποίων το ένα ελληνόκτητο.

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