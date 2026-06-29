Ουκρανία: Τουλάχιστον 7 νεκροί από ρωσικά πλήγματα
Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν, και περισσότεροι από τριάντα, τραυματίστηκαν, στις πόλεις Ντνίπρο και Ζαπορίζια, μετά από ρωσικές επιθέσεις, έκαναν σήμερα γνωστό, οι ρωσικές Αρχές.
Εν τω μεταξύ, από πλήγμα με ρωσικό ντρόουν σε λεωφορείο, στην πόλη Ζαπορίζια, δυο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι έξι τραυματίστηκαν.
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