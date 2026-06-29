Βενεζουέλα: Μάχη με τον χρόνο για τους αγνοούμενους

Οι διασώστες συνεχίζουν τις έρευνες στα συντρίμμια, καθώς δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι. Περισσότεροι από 2.600 ξένοι διασώστες έχουν φθάσει στη Λα Γουάιρα και συνέχιζαν χθες να αναζητούν τους τελευταίους επιζώντες στα συντρίμμια των δυο πολύ ισχυρών σεισμών που έπληξαν την περασμένη Τετάρτη τη Βενεζουέλα, όπου ο επίσημος απολογισμός των θυμάτων αυξήθηκε στους 1.450 νεκρούς και 189 κτίρια επιβεβαιώθηκε ότι κατέρρευσαν εξ ολοκλήρου.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συνεχίζουν να αγνοούνται, ενώ τουλάχιστον 774 κτίρια υπέστησαν σοβαρές ζημιές

Ο αριθμός των θανάτων έχει φτάσει τους 1.450, γυναίκες και άνδρες που έχασαν τη ζωή τους στη χειρότερη της πιο βάρβαρης φυσικής καταστροφής που υπέστη ποτέ η χώρα μας σε όλη την ιστορία της», ανέφερε χθες ο πρόεδρος του κοινοβουλίου, ο Χόρχε Ροδρίγκες.

Τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι οι αγνοούμενοι είναι περίπου 50.000.

Στρατιωτικοί άρχισαν μετά τους προπηλακισμούς να απομακρύνουν συντρίμμια.

«Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται. Έχουμε βρει ανθρώπους ζωντανούς και κατά συνέπεια οι επιχειρήσεις δεν έχουν ανασταλεί. Διατηρούμε ακόμη ελπίδες», είπε χθες βράδυ η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγκες, παρατείνοντας το κλείσιμο των σχολείων για μια εβδομάδα.

Παπική «αλληλεγγύη»

«Θέλω να εκφράσω την αλληλεγγύη μου στις αδελφές και στους αδελφούς στη Βενεζουέλα που πλήττονται από τους πρόσφατους σεισμούς, οι οποίοι προκάλεσαν πολλούς θανάτους και τραυματισμούς», είπε χθες –στα ισπανικά– ο πάπας Λέων Ιδ΄ στο Βατικανό.

Τις ώρες ως την άφιξη των πρώτων ξένων σωστικών συνεργείων, πολίτες έψαχναν θύματα συχνά με γυμνά χέρια.

Η κυβέρνηση περιορίζει την πρόσβαση στην πολιτεία Λα Γουάιρα, επέβαλε σε εθελοντές την υποχρέωση να εξασφαλίζουν άδεια για να εισέρχονται στην περιοχή. Κάτι που προκαλεί την οργή τους.

«Πρέπει να σου δώσουν άδεια για να πας να σώσεις ζωές… αναλογιστείτε το», είπε σε αγανακτισμένο τόνο ο Κάρλος Ιτριάγο, 27 ετών.

Επιστροφή;

Παράλληλα η Μαρία Κορίνα Ματσάδο, μορφή της αντιπολίτευσης, διαβεβαίωσε χθες το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Fox News ότι θα επιτρέψει στη Βενεζουέλα «πολύ σύντομα».

«Είναι η ώρα, είναι καθήκον μου να βρίσκομαι στο πλευρό του λαού μου», δήλωσε.

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας θεωρεί την κ. Ματσάδο «φυγόδικη»· την κατηγορεί εξάλλου ότι συνηγόρησε υπέρ της αμερικανικής στρατιωτικής επίθεσης που ανέτρεψε τον κ. Μαδούρο.

Η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγκες, στόχος σφοδρών επικρίσεων, ευχαρίστησε τις 24 χώρες που έστειλαν 521 τόνους υλικού, πάνω από 2.700 διασώστες και 86 ομάδες με σκυλιά ειδικά εκπαιδευμένα για τον εντοπισμό παγιδευμένων.

Οι ζημιές που προκλήθηκαν εκτιμάται πως έχουν αξία σχεδόν 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων· το ποσό ανέρχεται στο 6% του ΑΕΠ, κατά υπολογισμούς του προγράμματος ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (PNUD στα γαλλικά, UNDP στα αγγλικά).