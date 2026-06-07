Οργή και διαδηλώσεις για το πολυτελές θέρετρο- Καταγγέλλουν επιχειρηματικά σχέδια στην Αλβανία
Χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους στα Τίρανα και στη Σβέρνιτσα, διαμαρτυρόμενοι για την κατασκευή πολυτελούς θέρετρου, σε προστατευμένη περιοχή, στην αλβανική ακτή.
Για κατασκευασμένες εικόνες και fake news, που δεν σχετίζονται με το επιχειρηματικό εγχείρημα, αλλά έχουν σχέση με πολιτικά κίνητρα, κάνει λόγο, ο Αλβανός πρωθυπουργός.
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