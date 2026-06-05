«Oreshnik»: Ρωσικό λούνα παρκ βάφτισε παιχνίδι ελεύθερης πτώσης με το όνομα του πυραύλου

Ένα λούνα παρκ στην Αγία Πετρούπολη επέλεξε να δώσει σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά παιχνίδια του το όνομα «Oreshnik», όπως ο ρωσικός υπερηχητικός πύραυλος που μπορεί να φέρει πυρηνική κεφαλή και έχει χρησιμοποιηθεί από τη Μόσχα σε επιθέσεις κατά της Ουκρανίας.

Το παιχνίδι, που έχει σχεδιαστεί σε σχήμα πυραύλου, εκτοξεύει τους επισκέπτες σε μεγάλο ύψος και στη συνέχεια τους οδηγεί σε απότομες κατακόρυφες πτώσεις, προσφέροντας έντονες συγκινήσεις και αίσθηση ελεύθερης πτώσης.

Η επιλογή της ονομασίας, ωστόσο, δεν έγινε δεκτή θετικά από όλους τους επισκέπτες. Μία γυναίκα εξέφρασε την αντίθεσή της, λέγοντας ότι ένα πιο κατάλληλο όνομα θα ήταν «ρουκέτα», προσθέτοντας πως δεν κατανοεί τη σύνδεση του παιχνιδιού με τον πύραυλο Oreshnik και αναρωτήθηκε ποιος αποφάσισε τη συγκεκριμένη ονομασία.

Παρόμοια άποψη εξέφρασε και ένας άνδρας που βρέθηκε στο πάρκο, δηλώνοντας στο Reuters ότι τα παιδικά παιχνίδια θα έπρεπε να έχουν ονόματα που να απευθύνονται στα παιδιά και όχι να παραπέμπουν σε στρατιωτικά συστήματα.

Ο πύραυλος Oreshnik χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τη Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας το 2024, ενώ η πιο πρόσφατη χρήση του καταγράφηκε τον περασμένο μήνα. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, διαθέτει εμβέλεια άνω των 5.000 χιλιομέτρων. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει υποστηρίξει ότι το συγκεκριμένο όπλο δεν μπορεί να αναχαιτιστεί, αν και αρκετοί δυτικοί ειδικοί αμφισβητούν τον ισχυρισμό αυτό.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους την Πέμπτη, ο Πούτιν δήλωσε ότι ο Oreshnik δεν έχει ακόμη χρησιμοποιηθεί σε πλήρως επιχειρησιακές συνθήκες μάχης στην Ουκρανία, αλλά μόνο στο πλαίσιο δοκιμών για την αξιολόγηση των δυνατοτήτων του. Όπως ανέφερε, τα αποτελέσματα αυτών των δοκιμών θα επηρεάσουν τις μελλοντικές αποφάσεις της Μόσχας σχετικά με την ευρύτερη χρήση του όπλου, ακόμη και εναντίον αστικών στόχων.