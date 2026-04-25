ΟΗΕ: Πυρομαχικά που δεν έχουν εκραγεί στη Γάζα απειλούν ζωές και την ανοικοδόμηση για δεκαετίες

Η Λωρίδα της Γάζας, που έχει υποστεί πελώρια καταστροφή από τον πόλεμο, είναι γεμάτη πυρομαχικά που δεν έχουν εκραγεί, τα οποία σκοτώνουν και ακρωτηριάζουν αμάχους καθημερινά κι απειλούν-και θα συνεχίσουν να απειλούν για πολλά χρόνια ακόμη-την ανοικοδόμηση, προειδοποίησε χθες Παρασκευή ο ΟΗΕ.

Οι χειροβομβίδες, οι βόμβες, ακόμη και οι σφαίρες, είναι πανταχού παρούσες στον μικρό παλαιστινιακό θύλακο αφότου άρχισε ο πόλεμος του Ισραήλ εναντίον της Χαμάς, με έναυσμα την επίθεση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023.

Η υπηρεσία δράσης κατά των ναρκών των Ηνωμένων Εθνών (UNMAS) έχει στη διάθεσή της δεδομένα που δείχνουν ότι πάνω από 1.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στη Λωρίδα της Γάζας εξαιτίας της παρουσίας των πυρομαχικών αυτών.

Ο πραγματικός αριθμός μπορεί να θεωρείται βέβαιο πως είναι πολύ πιο βαρύς, σύμφωνα με τον Γιούλιους Φαν ντερ Βαλτ, επικεφαλής της UNMAS στα παλαιστινιακά κατεχόμενα εδάφη.

Τα μισά από τα θύματα που έχουν καταγραφτεί είναι παιδιά, σημείωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Γενεύη.

Στο πλάι του η Ναρμίνα Στρίσενετς, της μη κυβερνητικής οργάνωσης Save the Children, επισήμανε επίσης το πολύ βαρύ τίμημα που πληρώνουν οι μικρότεροι στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύθηκε πέρυσι από τη ΜΚΟ, η χρήση εκρηκτικών στον θύλακο έχει συνέπεια να μένουν ανάπηρα, κάθε μήνα, 475 παιδιά-πολλά για όλη τους τη ζωή.

Σήμερα, κατά την κ. Στρίσενετς, στη Λωρίδα της Γάζας ζει «ο μεγαλύτερος αριθμός ακρωτηριασμένων παιδιών» στον κόσμο.

Σύμφωνα με τον κ. Φαν ντερ Βαλτ, η UNMAS δεν έχει ακόμη μπορέσει να αποτιμήσει πλήρως το εύρος του προβλήματος, αλλά τα διαθέσιμα δεδομένα δείχνουν ήδη «υψηλή πυκνότητα» πυρομαχικών που δεν έχουν εκραγεί με τα οποία είναι σπαρμένος ο θύλακος.

Μέχρι σήμερα η υπηρεσία έχει καταγράψει πάνω από 1.000 κατά τη διάρκεια των αποστολών της στη Λωρίδα της Γάζας τα τελευταία δυόμισι χρόνια. Με άλλα λόγια, περίπου ένα «κάθε 600 μέτρα», τόνισε ο κ. Φαν ντερ Βαλτ. Και αυτά δεν είναι παρά μόνο αυτά που εντοπίστηκαν, τόνισε.

Σε αυτά προστίθεται το ότι η πυκνότητα του πληθυσμού στον θύλακο συγκαταλέγεται στις πιο πυκνές στον κόσμο.

Πριν από τον πόλεμο η Λωρίδα της Γάζας ήταν ήδη από τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές του πλανήτη, με περίπου 6.000 κατοίκους ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο, θύμισε ο κ. Φαν ντερ Βαλτ και τόνισε πως ο πόλεμος μείωσε de facto στον μισό τον διαθέσιμο χώρο και άρα διπλασίασε την πυκνότητα του πληθυσμού.

Πυρομαχικά έχουν κατακλύσει όλο τον θύλακο, συμπεριλαμβανομένων «πολύ πυκνοκατοικημένων καταυλισμών προσφύγων, σημείωσε και αναφέρθηκε σε πρόσφατη περίπτωση, όταν πυρομαχικά βρέθηκαν μέσα σε σκηνή όπου διέμεναν για εβδομάδες εκτοπισμένοι.

Σε αυτό προστίθεται ότι οι οχηματοπομπές με ανθρωπιστική βοήθεια υπάρχει κίνδυνος να πυροδοτήσουν εκρηκτικά διασχίζοντας τη Λωρίδα της Γάζας.

Ο κ. Φαν ντερ Βαλτ αναφέρθηκε σε εκτίμηση κατά την οποία-στην καλύτερη περίπτωση-θα απαιτηθούν κάπου 514 εκατομμύρια δολάρια για να εξουδετερωθούν και να απομακρυνθούν τα πυρομαχικά που δεν έχουν εκραγεί, αν έχουν εξασφαλιστεί οι απαραίτητες άδειες κι είναι διαθέσιμο το απαιτούμενο υλικό.

Προειδοποίησε πως το εύρος του προβλήματος, ειδικά στα συντρίμμια, κάνει σχεδόν αδύνατη την πλήρη αποτίμηση και ότι τα εκρηκτικά θα συνεχίσουν να αποτελούν πρόβλημα για δεκαετίες.

Αναφέρθηκε ιδίως σε βόμβες του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου που συνεχίζουν να εντοπίζονται σήμερα σε κατασκευαστικά έργα στη Βρετανία, προεξοφλώντας πως «μπορούμε να αναμένουμε κάτι παρόμοιο» στη Λωρίδα της Γάζας.

ΠΗΓΗ- ΑΠΕ