Σ. Λαβρόφ: Οι ΗΠΑ έχουν απορρίψει το διεθνές δίκαιο

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, κατηγόρησε την κυβέρνηση των ΗΠΑ, πως παραμέρισαν τις καθιερωμένες και αναγνωρισμένες διεθνείς διπλωματικές συμβάσεις, καθώς το μόνο που την ενδιαφέρει είναι να εξυπηρετούνται αμερικανικά συμφέροντα και επιδιώκουν να κυριαρχήσουν στην παγκόσμια αγορά ενέργειας, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του που μεταδόθηκε σήμερα.

Μιλώντας στη ρωσική δημόσια τηλεόραση, έκρινε ότι η Ουάσιγκτον, με τον τρόπο που κινείται, στη Λατινική Αμερική, στη Μέση Ανατολή, μας «γυρίζει πίσω σε έναν κόσμο όπου δεν υπήρχε τίποτα», δεν υπήρχε διεθνές δίκαιο.

«Οι ΗΠΑ έχουν δηλώσει, επίσημα, ότι κανένας δεν τους υπαγορεύει τίποτα», τόνισε στη συνέντευξη, απομαγνητοφώνηση της οποίας αναρτήθηκε στον ιστότοπο του υπουργείου του.

«Ενδιαφέρονται μόνο για τη δική τους ευημερία, κι είναι έτοιμοι να την υπερασπίσουν με κάθε μέσο–πραξικοπήματα, απαγωγές, δολοφονίες ηγετών κρατών που κατέχουν φυσικούς πόρους τους οποίους χρειάζονται οι Αμερικανοί».

«Στη Βενεζουέλα, στο Ιράν, οι Αμερικανοί συνάδελφοί μας δεν κρύβουν ότι το ζήτημα είναι το πετρέλαιο. Έχουν δόγμα για την κυριαρχία στην παγκόσμιες αγορές ενέργειας».

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, αναφερόταν στην αιχμαλώτιση του πρώην προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο στη αμερικανική αιματηρή στρατιωτική επιχείρηση στο Καράκας τον Ιανουάριο και στον θάνατο του ανώτατου ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν Αλί Χαμενεΐ στους κοινούς αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς στα τέλη Φεβρουαρίου.

Οι ΗΠΑ, συνέχισε ο Σεργκέι Λαβρόφ, «έκοψαν» τη σύνδεση Ρωσίας-Ευρώπης, αξιώνοντας κράτη μέλη της ΕΕ να εγκαταλείψουν τους αγωγούς Nord Stream–που έχουν υποστεί ζημιές–για τη μεταφορά αερίου από ρωσικά κοιτάσματα στη Γερμανία και υποστηρίζοντας τις ευρωπαϊκές αξιώσεις η Ουγγαρία και η Σλοβακία να πάψουν να αγοράζουν ρωσικό αέριο και πετρέλαιο.

Αυτή «δεν είναι προσέγγιση στις διεθνείς σχέσεις» αλλά «απόπειρα να επιστρέψουμε στην εποχή της αποικιοκρατίας», είπε ο κ. Λαβρόφ, καταγγέλλοντας επίσης την ευρωπαϊκή πολιτική, που κατ’ αυτόν ελατήρια έχει «την αλαζονεία» και «την περιφρόνηση για τους άλλους».

Καθώς η κυβέρνηση των ΗΠΑ επιδιώκει τον τερματισμό του πολέμου ο οποίος μαίνεται για πάνω από τέσσερα χρόνια στην Ουκρανία, υποσχέθηκε οφέλη από «τεράστιες οικονομικές ευκαιρίες», σημείωσε.

«Ταυτόχρονα, όλα όσα μόλις περιέγραψα γίνονται παράλληλα. Μας σπρώχνουν έξω από όλες τις διεθνείς αγορές ενέργειας», συνέχισε ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας.

«Αν είμαστε διατεθειμένοι να προχωρήσουμε σε αμοιβαία επωφελή προγράμματα στο έδαφός μας και να δώσουμε στους Αμερικανούς πράγματα που τους συμφέρουν (…) οφείλουν να γίνουν σεβαστά και δικά μας συμφέροντα. Μέχρι τώρα, δεν βλέπουμε κάτι τέτοιο», είπε ο κ. Λαβρόφ.

ΠΗΓΗ- ΑΠΕ