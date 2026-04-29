Ο Ζελένσκι λέει ότι η χώρα του θα συνεχίσει να επεκτείνει το εύρος των πληγμάτων της στη Ρωσία

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι η Ουκρανία θα συνεχίσει να αυξάνει το εύρος των πληγμάτων της εναντίον της Ρωσίας αναρτώντας πλάνα από μια επίθεση, σύμφωνα με τον ίδιο, με στόχο ευρισκόμενο σε απόσταση μεγαλύτερη των 1.500 χιλιομέτρων.

Η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις της εντός της Ρωσίας της τελευταίες εβδομάδες στοχεύοντας να καταστρέψει διυλιστήρια πετρελαίου, αποθήκες και λιμάνια και να πλήξει τη μεγαλύτερη πηγή χρηματοδότησης για τον πόλεμο στην Ουκρανία της Μόσχας καθώς αυξάνονται οι τιμές σε παγκόσμιο επίπεδο εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν.

Ο Ζελένσκι έγραψε στο Χ ότι η υπηρεσία ασφαλείας της χώρας του ανέφερε ένα επιτυχημένο πλήγμα στο βάθος της Ρωσίας αποκαλώντας το “ένα νέο στάδιο στη χρήση ουκρανικών όπλων για να περιορίσει την προοπτική του ρωσικού πολέμου”.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ανέβασε ένα βίντεο με καπνό να υψώνεται στον ουρανό, αλλά δεν διευκρίνισε ποιος ήταν ο στόχος που επλήγη.

“Η ευθεία απόσταση είναι πάνω από 1.500 χιλιόμετρα. Θα συνεχίσουμε να επεκτείνουμε αυτές τις εμβέλειες”, πρόσθεσε.

Η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας, η SBU, ανέφερε σε μεταγενέστερη ανάρτηση ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη της έπληξαν ένα ρωσικό αντλιοστάσιο πετρελαίου κοντά στην πόλη Περμ κατά τη διάρκεια της νύχτας, περίπου 1.500 χλμ. από την Ουκρανία.

Την Τρίτη, μια ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά σε ένα ρωσικό διυλιστήριο πετρελαίου στο λιμάνι Τουάπσε της Μαύρης Θάλασσας, μια τρίτη επίθεση στο διυλιστήριο σε λιγότερο από δύο εβδομάδες.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν χαρακτήρισε την επίθεση απόδειξη αυξημένων ουκρανικών επιθέσεων σε πολιτικούς στόχους.

Το υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας δήλωσε ότι από το 2022, όταν η Ρωσία ξεκίνησε τον πόλεμο στη γειτονική της χώρα, η Ουκρανία έχει αυξήσει το βεληνεκές των επιθέσεών της κατά της Ρωσίας κατά 170%.

Η Ουκρανία έχει δημιουργήσει ένα απόθεμα εγχώριας παραγωγής όπλων μεγάλου βεληνεκούς μετά την εισβολή του 2022.

Τον Φεβρουάριο, ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν το διυλιστήριο Ούχτα στην περιοχή Κόμι της Ρωσίας, περίπου 1.750 χλμ. από τα ουκρανικά σύνορα, δήλωσαν περιφερειακοί αξιωματούχοι.

«Είναι σημαντικό κάθε χτύπημα να μειώνει τις δυνατότητες της στρατιωτικής βιομηχανίας, της εφοδιαστικής και των εξαγωγών πετρελαίου της Ρωσίας», πρόσθεσε ο Ζελένσκι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ