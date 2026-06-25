Ιταλία: Διπλή ανθρωποκτονία στο Καμαϊόρε της Τοσκάνη

Ένας 60χρονος σκότωσε με κυνηγετικό όπλο την σύζυγό του, 52 ετών , και τον γιό τους, 24 ετών στο Καμαϊόρε της Τοσκάνης, κοντά στην πόλη Λούκα.

Μετά τη διπλή δολοφονία ανέβηκε στην ταράτσα του σπιτιού και περίμενε την αστυνομία.

«Επιτέλους, ελευθερώθηκα από την παρουσία τους» ήταν τα πρώτα λόγια του στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν.

Ο 24χρονος είχε αρχίσει να ασχολείται με το τραγούδι και, όπως φαίνεται, ο πατέρας του αμφισβητούσε την σεξουαλική του ταυτότητα και παραπονιόταν, με σειρά γνωστών, για την οικογενειακή του πραγματικότητα και «το πώς του φέρονταν η γυναίκα και το παιδί του».

Χθες, μετά έναν ακόμη έντονο καυγά του δράστη με τον γιό του, η μητέρα του νέου επιχείρησε να τον υπερασπίσει. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, φτάσαμε στον τραγικό επίλογο.