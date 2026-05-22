Μουντιάλ 2026: Μόλις τρεις Άγγλοι αστυνομικοί στις ΗΠΑ λόγω… οικονομικής στενότητας

Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε την Πέμπτη (21/5) ότι θα στείλει μόνο τρεις αστυνομικούς στις ΗΠΑ ως «πολιτισμικούς διαμεσολαβητές» (θα αποτελούν το συνδετικό κρίκο μεταξύ οπαδών και των τοπικών αρχών) δτη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, εξαιτίας της έλλειψης χρηματοδότησης από την πλευρά των Αμερικανών.

Αντίθετα, 40 αστυνομικοί είχαν μεταβεί στη Γερμανία για το EURO 2024, με τα έξοδα να καλύπτονται από τη διοργανώτρια χώρα, όπως δήλωσε ο επικεφαλής της αστυνόμευσης ποδοσφαίρου στη M. Βρετανία, Mαρκ Ρόμπερτς.

«Οι ΗΠΑ δεν χρηματοδοτούν αυτή τη φορά αποστολές κινητών αστυνομικών κλιμακίων», ανέφερε ο Ρόμπερτς στους δημοσιογράφους, αναφερόμενος στη διοργάνωση που ξεκινά τον επόμενο μήνα στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Εκεί, όπου η Αγγλία και η Σκωτία θα δώσουν τους τρεις πρώτους αγώνες των ομίλων τους επί αμερικανικού εδάφους.

Και οι δύο χώρες διαθέτουν μεγάλες βάσεις φιλάθλων που θα ταξιδέψουν μαζικά, με τους Άγγλους οπαδούς να… συνοδεύονται από ιστορικό χουλιγκανισμού. Ωστόσο, το υπέρογκο κόστος του τουρνουά – που συνδιοργανώνεται από τις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό – ενδέχεται να αποτρέψει πολλούς από το να ταξιδέψουν.

«Οι φίλαθλοί μας στα Παγκόσμια Κύπελλα έχουν γενικά πολύ σωστή συμπεριφορά… Δεν περιμένω προβλήματα, αλλά σαφώς θα προτιμούσαμε να υπάρχει παρουσία εκεί ώστε να μπορούμε να παρέμβουμε αν διαπιστώσουμε ότι δημιουργούνται ζητήματα», πρόσθεσε ο Ρόμπερτς, διευκρινίζοντας ότι δεν ασκεί κριτική στην αμερικανική απόφαση ούτε υπάρχει αντιπαλότητα απέναντι σε μια βρετανική αποστολή.

Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Ντέιβις Ινγκλ, δήλωσε ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είναι «προσηλωμένος στο να διασφαλίσει ότι αυτή θα είναι όχι μόνο μια καταπληκτική εμπειρία για όλους τους φιλάθλους και επισκέπτες, αλλά και η πιο ασφαλής και προστατευμένη διοργάνωση στην ιστορία».

Δύο ακόμη Βρετανοί αστυνομικοί θα συνεργάζονται με τις αμερικανικές αρχές στο Διεθνές Κέντρο Αστυνομικής Συνεργασίας, με έδρα την Ουάσινγκτον. «Οι περισσότερες άλλες ευρωπαϊκές χώρες απλώς δεν μπαίνουν καν στον κόπο να στείλουν δικούς τους αστυνομικούς στη διοργάνωση», πρόσθεσε ο Ρόμπερτς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ