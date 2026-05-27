ALPHA NEWS

Ο θερμικός θόλος καίει την Ευρώπη

ΔΙΕΘΝΗ
27/05/2026 20:48

Αυξάνονται οι νεκροί από  το θερμικό θόλο, το πρωτοφανές κύμα καύσωνα που σαρώνει την Ευρώπη. Τουλάχιστον 19 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους.

Η θερμοκρασία στη Βρετανία ξεπέρασε τους 34 βαθμούς την ώρα που ο υδράργυρος το καλοκαίρι δεν ξεπερνά τους 20 βαθμούς.

Έρχεται καυτό διήμερο με αυξημένες για την εποχή θερμοκρασίες.

Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος της τηλεόρασης του ALPHA, Γιώργος Τσατραφύλλιας.

 

