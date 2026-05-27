Λάος: Ζωντανοί είναι οι πέντε από τους επτά ανθρώπους που έχουν παγιδευτεί σε σπήλαιο εδώ και μία εβδομάδα

Πέντε από τους επτά ανθρώπους που έχουν εγκλωβιστεί εδώ και μία εβδομάδα σε σπήλαιο στο Λάος είναι ζωντανοί, ανακοίνωσαν σήμερα ντόπιοι και Ταϊλανδοί διασώστες.

«Βρήκαμε πέντε ανθρώπους ζωντανούς και ασφαλείς. Ακόμη αναζητούμε δύο ανθρώπους», ανέφερε σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένωση ομάδων διάσωσης της χώρας.

«Φτάσαμε στον στόχο μας στις 16:30. Βρήκαμε πέντε ανθρώπους και αναζητούμε τους άλλους δύο», δήλωσε επίσης από την πλευρά του ο Ταϊλανδός διασώστης Κενγκάς Μπανγκαουόνγκ σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Facebook.

Επτά χωρικοί αιφνιδιάστηκαν από ξαφνική άνοδο της στάθμης των υδάτων αφού είχαν κατέλθει στις 20 Μαΐου σε αναζήτηση χρυσού σε σπήλαιο στην επαρχία Σαϊσομπούν, βορειοανατολικά της πρωτεύουσας Βιεντιάν.

Αυτοί δεν είχαν δώσει σημεία ζωής μέχρι στιγμής, αλλά εξειδικευμένος δύτης δήλωσε σήμερα το πρωί ότι εξακολουθούσε να έχει «μεγάλες ελπίδες» πως θα τους βρουν ζωντανούς.

«Μπήκαν στο ορυχείο με εφόδια που θα τους επέτρεπαν να επιβιώσουν αρκετές ημέρες κάτω από τη γη», εξήγησε ο Μίκο Παάσι.

Ο Φινλανδός εξειδικευμένος δύτης είχε μετάσχει το 2018 στην εντυπωσιακή διάσωση μιας ποδοσφαιρικής ομάδας αγοριών που είχε παγιδευτεί σε σπήλαιο στην Ταϊλάνδη, κρατώντας τον κόσμο σε μεγάλη αγωνία για σχεδόν τρεις εβδομάδες.

Η αποστολή στο Λάος διεξάγεται σε ένα «εξαιρετικά απομακρυσμένο και εχθρικό περιβάλλον», διευκρίνισε επίσης ο Μίκο Παάσι, μιλώντας για ένα «εγκαταλελειμμένο χρυσωρυχείο».

Οι επτά άνθρωποι που εγκλωβίστηκαν στο σπήλαιο βρίσκονται, σύμφωνα με τον ίδιο, σε θάλαμο που απέχει περίπου 300 μέτρα από την είσοδο του σπηλαίου, όπου οι διασώστες βρίσκονται αντιμέτωποι με πολλά εμπόδια, όπως πλημμύρες, κίνδυνοι κατάρρευσης και έλλειψη οξυγόνου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ