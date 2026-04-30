Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου υπόσχεται Στενά του Ορμούζ “απαλλαγμένα από κάθε αμερικανική παρουσία”

O πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου επιβεβαίωσε σήμερα πως ο έλεγχος από τη χώρα του των στρατηγικής σημασίας Στενών του Ορμούζ θα εγγυηθεί ένα μέλλον χωρίς αμερικανική παρουσία στην περιοχή.

«Σήμερα, ελέγχοντας τα Στενά του Ορμούζ, το Ιράν θα προσφέρει στο ίδιο και τους γείτονές του (….) ένα μέλλον απαλλαγμένο από την αμερικανική παρουσία και παρέμβαση», δήλωσε ο Μοχάμαντ Μπακέρ Γαλιμπάφ σε ένα μήνυμα που ανήρτησε στο Χ, με την ευκαιρία της εθνικής εορτής του «Περσικού Κόλπου».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ