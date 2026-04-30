Ο πρόεδρος της Λιθουανίας τάσσεται υπέρ της συμμετοχής της χώρας σε συνασπισμό υπό τις ΗΠΑ

Ο πρόεδρος της Λιθουανίας Γκιτάνας Ναουσέντα δήλωσε σήμερα ότι υποστηρίζει την ένταξη της χώρας του σε ένα διεθνή συνασπισμό για την αποκατάσταση της ασφάλειας στα Στενά του Ορμούζ, συνασπισμό που θέλουν να συγκροτήσουν οι ΗΠΑ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, η αμερικανική κυβέρνηση ζήτησε από τις πρεσβείες της να προσπαθήσουν να πείσουν τους συμμάχους των ΗΠΑ να συμμετάσχουν σε διεθνή συνασπισμό για την αποκατάσταση της ασφάλειας στα Στενά.

Επικαλούμενο τηλεγράφημα του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, το δημοσίευμα αποκαλύπτει την ύπαρξη σχεδίου που ονομάζεται «Μηχανισμός ελεύθερης ναυσιπλοΐας» μέσω του οποίου ένας συνασπισμός υπό την ηγεσία των ΗΠΑ θα μοιραζόταν πληροφορίες, θα συντόνιζε διπλωματικές ενέργειες και θα επέβαλλε την εφαρμογή κυρώσεων.

«Έχουμε λάβει την πρόταση των ΗΠΑ να ενταχθούμε στον συνασπισμό για την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ και σκοπεύω να παρουσιάσω σύντομα αυτήν την πρόταση στο Κρατικό Συμβούλιο Άμυνας», δήλωσε σήμερα ο Λιθουανός πρόεδρος σε συνέντευξη Τύπου στο Βίλνιους.

«Θα χρειαστούμε εντολή από το κοινοβούλιο», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ