Ο πρόεδρος της Ουγγαρίας Τάμας Σούλιοκ αρνείται να παραιτηθεί παρά την έκκληση του νέου πρωθυπουργού Πίτερ Μαγιάρ, όπως δηλώνει σε συνέντευξή του που δημοσιεύεται σήμερα εξηγώντας ότι δεν υπάρχει καμία αιτιολόγηση για παραίτησή του.

Το κόμμα του Μαγιάρ, το TISZA, απομάκρυνε από την εξουσία το κόμμα του μέχρι πρότινος πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν, το Fidesz, με μια σαρωτική νίκη στις εκλογές τον περασμένο Απρίλιο τερματίζοντας έτσι 16 χρόνια διακυβέρνησης της χώρας από τον Όρμπαν και δεσμευόμενο να αντιμετωπίσει τα ζητήματα με το κράτος δικαίου και άλλες μεταρρυθμίσεις που βρίσκονται στο επίκεντρο διαφωνιών ανάμεσα στη Βουδαπέστη και στην ΕΕ.

Χαρακτηρίζοντας την εκλογική διαδικασία “εκλογές για την αλλαγή καθεστώτος” ο Μαγιάρ εντείνει την πίεση προς τον υποστηριζόμενο από το Fidesz Σούλιοκ και προς άλλους αξιωματούχους για να παραιτηθούν μέχρι τα τέλη Μαΐου.

“Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένας νομικής λόγος ή συνταγματική αιτιολόγηση που θα μπορούσε να αιτιολογήσει την παραίτησή μου”, δήλωσε ο Σούλιοκ στο Index.hu.

“Παραμένω πιστός στον όρκο μου και όσο η άσκηση των υποχρεώσεών μου είναι εφικτή, σκοπεύω να εκπληρώσω την εντολή που ανέλαβα”, δήλωσε ο πρόεδρος.

Ο ρόλος του προέδρου στην Ουγγαρία είναι κυρίως εθιμοτυπικός παρότι ο Σούλιοκ μπορεί να στείλει πίσω στο κοινοβούλιο προς επανεξέταση νόμους ή να προωθήσει νομοθεσία στο Συνταγματικό Δικαστήριο, πιθανόν πλήττοντας τη διάθεση του Μαγιάρ για μεταρρυθμίσεις.

Ο Μαγιάρ έχει ζητήσει τις παραιτήσεις του Σούλιοκ και άλλων “μαριονετών” που διορίστηκαν υπό τον Όρμπαν, οι πολιτικές του οποίου έφεραν την κυβέρνησή του πολλές φορές σε κόντρα με τον εκτελεστικό βραχίονα της ΕΕ.

Ο Σούλιοκ δήλωσε στη συνέντευξή του στο Index.hu ότι ο πρόεδρος θα πρέπει να εκφράζει την ενότητα του έθνους και απέρριψε την άποψη ότι οι εκλογές ήταν αλλαγή καθεστώτος λέγοντας ότι ήταν αλλαγή κυβέρνησης.

Ο Μαγιάρ έχει δηλώσει ότι αν ο Σούλιοκ δεν παραιτηθεί θα χρησιμοποιήσει την ισχυρή εντολή του κόμματός του για αναθεώρηση του Συντάγματος ώστε να απομακρυνθεί ο πρόεδρος από τη θέση του.

Απαντώντας στη συνέντευξη του Ούγγρου προέδρου ο Μαγιάρ έγραψε σήμερα στο Facebook ότι η Ουγγαρία έχει ανάγκη έναν πρόεδρο που να μην πρόσκειται σε κανένα κόμμα και επανέλαβε ότι ο πρόεδρος είναι “μαριονέτα του αποτυχημένου συστήματος”.

“Πρέπει να αποχωρήσετε! Και θα αποχωρήσετε”, έγραψε χαρακτηριστικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ