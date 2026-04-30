Λίβανος: Εννέα νεκροί, εκ των οποίων δύο παιδιά, από ισραηλινούς βομβαρδισμούς

Νέες ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στο νότιο Λίβανο σκότωσαν σήμερα εννέα ανθρώπους, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας, παρά την εκεχειρία που ισχύει από τις 17 Απριλίου.

Μεταξύ των εννέα νεκρών είναι «δύο παιδιά και πέντε γυναίκες», σύμφωνα με τον προσωρινό απολογισμό του υπουργείου, το οποίο ανέφερε επίσης 23 τραυματίες από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς.

Ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν καταδίκασε νωρίτερα τις «διαρκείς ισραηλινές παραβιάσεις» της εκεχειρίας και ζήτησε να ασκηθούν πιέσεις επί του Ισραήλ για να τηρήσει το διεθνές δίκαιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ