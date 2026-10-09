Ο Πούτιν προτείνει τη βοήθειά του για να τερματιστεί η σύγκρουση με το Ιράν

Σε διπλωματικό «παίκτη» για την κρίση στη Μέση Ανατολή επιχειρεί να αναδειχθεί ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίο πρότεινε τη μεσολάβηση της Μόσχας για τη διευθέτηση της πολεμικής σύγκρουσης, κατά τη διάρκεια διμερούς συνάντησης που είχε με τον Ιρανό ομόλογό του, Μασούντ Πεζεσκιάν.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της περιφερειακής συνόδου κορυφής της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών (ΚΑΚ) στην Αβάζα του Τουρκμενιστάν, εν μέσω δραματικής κλιμάκωσης στην ευρύτερη περιοχή.

Ρωσική διαμεσολάβηση και «αιχμές» κατά των ΗΠΑ

«Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να συμβάλουμε στη διευθέτηση αυτής της κατάστασης», δήλωσε ο Βλαντίμιρ Πούτιν, σύμφωνα με μεταδόσεις των ρωσικών ειδησεογραφικών πρακτορείων. Ο Ρώσος πρόεδρος εξήρε μάλιστα τη στάση της Τεχεράνης, σημειώνοντας ότι το Ιράν καταβάλλει «πραγματικές προσπάθειες για να τερματιστεί η σύγκρουση», η οποία πυροδοτήθηκε από τις αμερικανοϊσραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Από την πλευρά του, ο Μασούντ Πεζεσκιάν εμφανίστηκε πρόθυμος για τη διατήρηση των διπλωματικών διαύλων, ωστόσο εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην Ουάσιγκτον. Όπως μετέδωσε το ιρανικό κρατικό μέσο Irib, ο Ιρανός πρόεδρος υπογράμμισε χαρακτηριστικά: «Κάθε φορά που διαπραγματευόμαστε με τις ΗΠΑ, αυτές επιτίθενται ξανά».

Στρατηγική συμμαχία Μόσχας – Τεχεράνης

Η συνάντηση αυτή επιβεβαιώνει τη συνεχή «θετική εξέλιξη» των διμερών σχέσεων, με τον Πούτιν να εκφράζει την απόλυτη ικανοποίησή του για τη σύσφιξη των δεσμών.

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022, οι δύο χώρες έχουν αναπτύξει μια βαθιά στρατιωτική και διπλωματική συνεργασία, η οποία προκαλεί έντονη ανησυχία στη Δύση.

Οι κατηγορίες του Κιέβου: Η Ουκρανία και οι δυτικοί σύμμαχοί της κατηγορούν την Τεχεράνη για την προμήθεια των φονικών drones Shahed και πυραύλων μικρού βεληνεκούς στον ρωσικό στρατό.

Τα αντίποινα της Μόσχας: Αντίστοιχα, η Ρωσία κατηγορείται ότι παρέχει κρίσιμα δεδομένα στόχευσης στις ιρανικές δυνάμεις, προκειμένου να πληγούν αμερικανικά συμφέροντα στη Μέση Ανατολή.

Η σημασία της συνόδου και η «σφαίρα επιρροής» της ΚΑΚ

Οι επαφές των δύο ηγετών εξελίσσονται στο πλαίσιο της ΚΑΚ (Κοινοπολιτεία Ανεξαρτήτων Κρατών), ενός οργανισμού που ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 1991 με την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης.

Σύμφωνα με πολιτικούς αναλυτές, όπως ο Τεμούρ Ουμάροφ του Κέντρου Κάρνεγκι, η πλατφόρμα αυτή αποτελεί για το Κρεμλίνο την επίσημη απόδειξη ότι η Ρωσία διατηρεί τη δική της θεσμοθετημένη «σφαίρα επιρροής» στην Ευρασία. Ωστόσο, η συνοχή του οργανισμού δοκιμάζεται:

Αποχωρήσεις μελών: Η Γεωργία αποσύρθηκε το 2008, η Ουκρανία διέκοψε τη συμμετοχή της το 2014 μετά την προσάρτηση της Κριμαίας, ενώ η Μολδαβία αποχώρησε το 2023 στρεφόμενη προς την ΕΕ.

Τάσεις αυτονόμησης: Πολλά από τα εναπομείναντα κράτη-μέλη στην Κεντρική Ασία επιδιώκουν πλέον τη διαφοροποίηση των εταίρων τους, ενισχύοντας τους δεσμούς τους με το Πεκίνο και τη Δύση, αρνούμενα να ευθυγραμμιστούν πλήρως με την αντιδυτική ρητορική της Μόσχας.

Σε τέλμα οι διπλωματικές προσπάθειες

Η συνάντηση κορυφής στο Τουρκμενιστάν διεξάγεται σε μια χρονική συγκυρία όπου οι ειρηνευτικές πρωτοβουλίες των ΗΠΑ τόσο για τη Μέση Ανατολή όσο και για την Ουκρανία εμφανίζονται πλήρως εγκλωβισμένες. Ενδεικτική είναι η δήλωση του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος έκανε λόγο για μια «πολύ επικίνδυνη» κατάσταση διεθνώς, καθώς οι εκατέρωθεν επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας στα πολεμικά μέτωπα εντείνονται με γεωμετρική πρόοδο.