Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ θυμήθηκε το γκολ απέναντι στην Ελλάδα το 2001

Ένα βίντεο με ελληνικό άρωμα ανέβασε στο Instagram o Ντέιβιντ Μπέκαμ. Σήμερα, 6 Οκτωβρίου, συμπληρώθηκαν 25 χρόνια από τότε που ως αρχηγός της Αγγλίας είχε σκοράρει απέναντι στην Εθνική Ελλάδος για τα προκριματικά του Μουντιάλ το 2002.

“μετά το τέλος κάθε προπόνησης έκανα εκτελέσεις φάουλ. Εκείνη την ημέρα έχασα περίπου 8 φάουλ. Αλλά στην τελευταία εκτέλεση έστειλα τη μπάλα στην πάνω αριστερή γωνία. Και την επόμενη ημέρα απέναντι στην Ελλάδα…”. “5 Οκτωβρίου 2001, Όλντ Τράφορντ… 24 ώρες μέχρι τον αγώνα Αγγλία vs Ελλάδας… Μια προπόνηση που δεν θα ξεχάσω που οδήγησε σε μια ημέρα που πάντα θα θυμάμαι” έγραψε στη λεζάντα του βίντεο στο Instagram ο Ντέιβιντ Μπέκαμ.

O Μπέκαμ είχε τότε ισοφαρίσει 2-2 με εκτέλεση φάουλ χαρίζοντας στην Αγγλία τον βαθμό της ισοπαλίας και την πρόκριση στην τελική φάση του Μουντιάλ της επόμενης χρονιάς.

Πηγή: Intstagram/davidbeckham