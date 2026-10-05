Ο Νταμιάνο Ντάβιντ μοιράστηκε τις πρώτες φωτογραφίες του γάμου
Ο Νταμιάνο Ντάβιντ, όπου τον γνωρίσαμε μέσα από το ιταλικό συγκρότημα Måneskin, παντρεύτηκε την αγαπημένη του Ντόβ Κάμερον.
Το ζευγάρι παντρεύτηκε πριν από λίγες μέρες με πολιτικό γάμο στην Τοσκάνη, ωστόσο ο Νταμιάνο θέλησε σήμερα να μοιραστεί με τους ακόλουθούς του στο Instagram μερικές στιγμές από την ξεχωριστή του ημέρα.
Στην λεζάντα της δημοσίευσης γράφει: ” Οι καλύτερες ημέρες της ζωής μου. Περήφανος που μπορώ να σε αποκαλώ σύζυγό μου”.
Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις