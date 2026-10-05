Ο Νταμιάνο Ντάβιντ μοιράστηκε τις πρώτες φωτογραφίες του γάμου

Ο Νταμιάνο Ντάβιντ και η Ντοβ Κάμερον κόβουν την γαμήλια τούρτα τους

Ο Νταμιάνο Ντάβιντ και η Ντοβ Κάμερον κόβουν την γαμήλια τούρτα τους ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: INSTAGRAM- @damianodavid

Ο Νταμιάνο Ντάβιντ, όπου τον γνωρίσαμε μέσα από το ιταλικό συγκρότημα Måneskin, παντρεύτηκε την αγαπημένη του Ντόβ Κάμερον.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε πριν από λίγες μέρες με πολιτικό γάμο στην Τοσκάνη, ωστόσο ο Νταμιάνο θέλησε σήμερα να μοιραστεί με τους ακόλουθούς του στο Instagram μερικές στιγμές από την ξεχωριστή του ημέρα.

Στην λεζάντα της δημοσίευσης γράφει: ” Οι καλύτερες ημέρες της ζωής μου. Περήφανος που μπορώ να σε αποκαλώ σύζυγό μου”.