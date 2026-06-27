Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ απορρίπτει τη συμφωνία-πλαίσιο Ισραήλ-Λιβάνου
Ο Ναΐμ Κασέμ, ο αρχηγός της Χεζμπολάχ, ανέφερε σήμερα, ότι η συμφωνία Ισραήλ- Λιβάνου, που υπογράφτηκε στην Ουάσιγκτον, είναι «άκυρη» , μια “ταπείνωση” και μια παράδοση της εθνικής κυριαρχίας και θα πρέπει να αντικατασταθεί από το μνημόνιο Ιράν-ΗΠΑ.
Ο Κασέμ, δήλωσε, ότι κάθε προσπάθεια να συνδεθεί η απόσυρση του Ισραήλ από το νότιο Λίβανο, με τον αφοπλισμό της οργάνωσης, Παραβιάζει «κόκκινες γραμμές».
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