Ο Ντόναλντ Τραμπ και η Μελάνια Τραμπ επικοινώνησαν τηλεφωνικά από το Μαρ-α-Λάγκο με Αμερικανούς στρατιωτικούς που υπηρετούν εκτός ΗΠΑ, με αφορμή την Ημέρα των Ευχαριστιών.

Κατά τη συνομιλία, ο Αμερικανός πρόεδρος απηύθυνε σε πιλότο που βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία μια προσωπική ερώτηση για την επιλογή ανάμεσα στη στρατιωτική καριέρα και μια πολυτελή ζωή στη Νέα Υόρκη, ενώ ακολούθησε μια δεύτερη αμήχανη στιγμή όταν κάλεσε τους ενστόλους να θέσουν ερωτήσεις στην Πρώτη Κυρία.

Ο Τραμπ αναφέρθηκε στην περίοδο πριν από την προεδρία του, όταν δραστηριοποιούνταν στον κλάδο των ακινήτων και ζούσε σε πολυτελές ρετιρέ στη Νέα Υόρκη. Μιλώντας στον πιλότο, συνέδεσε την περιγραφή αυτή με τη σύζυγό του, η οποία βρισκόταν στην τηλεφωνική επικοινωνία, και τον ρώτησε αν θα εγκατέλειπε την καριέρα του στα στρατιωτικά αεροσκάφη για αυτή την καθημερινότητα.

Ο στρατιωτικός απάντησε ότι το όνειρό του από παιδί ήταν να πετά στρατιωτικά αεροσκάφη και ότι δεν θα αντάλλασσε την υπηρεσία του με κάτι άλλο. Ο Τραμπ δήλωσε πως του άρεσε η απάντηση, προσθέτοντας αστειευόμενος ότι διαφορετική επιλογή θα μπορούσε να τον έφερνε σε «μεγάλο μπελά».

Το μήνυμα Τραμπ για ανταγωνισμό και ένοπλες δυνάμεις

Ένας από τους στρατιωτικούς ρώτησε τον Τραμπ πώς διαχειρίζεται προσωπικές και πολιτικές δυσκολίες, καθώς και ποια συμβουλή θα έδινε στους νεότερους Αμερικανούς. Ο πρόεδρος συνέδεσε την επιμονή του με το ανταγωνιστικό πνεύμα και την επιδίωξη νίκης για τις ΗΠΑ.

Παράλληλα, χαρακτήρισε την προεδρία των ΗΠΑ «τη μεγαλύτερη τιμή». Αναφέρθηκε στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, υποστηρίζοντας ότι τις ανασυγκρότησε στην πρώτη και τη δεύτερη θητεία του. Επίσης μίλησε για την επιτυχία της «ανάληψης του ελέγχου» της Βενεζουέλας.

Βέτο Τραμπ και μήνυμα προς τους Δημοκρατικούς

Απαντώντας σε ερώτηση για τη συνεργασία με τους Δημοκρατικούς στο επόμενο Κογκρέσο, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι επιδιώκει συναινετικές λύσεις, χωρίς όμως να αποκλείει την επανειλημμένη χρήση του προεδρικού δικαιώματος αρνησικυρίας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ πρόσθεσε ότι θεωρεί εφικτή τη διαμόρφωση μιας «πολύ διακομματική σχέση» με τους Δημοκρατικούς, αναφέροντας μεταξύ άλλων την υγειονομική περίθαλψη ως πεδίο πιθανής συνεργασίας.

Πηγή Βίντεο: X – Aaron Rupar