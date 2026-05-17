Μόντενα: Επέμβαση για αφαίρεση των κάτω άκρων σε δύο από τους τραυματίες που στόχευσε οδηγός αυτοκινήτου

Δύο από τους τραυματίες που στόχευσε χθες οδηγός αυτοκινήτου στο κέντρο της Μόντενα υποβλήθηκαν σε επέμβαση για αφαίρεση των κάτω άκρων. Σε κρίσιμη κατάσταση παραμένει μια γυναίκα 55 ετών, η οποία συμπιέσθηκε μεταξύ του ΙΧ και βιτρίνας καταστήματος.

Άλλοι δυο τραυματίες, 52 και 69 ετών, είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι αποφάσισε να ακυρώσει τη σημερινή, προγραμματισμένη επίσκεψή της στην Κύπρο και πρόκειται να μεταβεί άμεσα στη Μόντενα.

Την πόλη θα επισκεφθεί, επίσης, και ο πρόεδρος της ιταλικής δημοκρατίας Σέρτζιο Ματαρέλα, ο οποίος ευχαρίστησε τους πολίτες που συνέβαλαν στη σύλληψη του δράστη Σαλίμ Ελ Κούντρι.

O δήμαρχος της Μόντενα Μάσιμο Μετζέτι δήλωσε ότι ο Ελ Κούντρι, σύμφωνα με τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας της πόλης του, από το 2022 μέχρι το 2024 παρουσίασε σχιζοειδή διαταραχή προσωπικότητας.

Πρόσθεσε, δε, ότι «όλα φέρονται να οδηγούν προς μια ατομική πράξη, πέρα από τα όρια της λογικής». Ο τριάντα ενός ετών δράστης κατηγορείται για «διάπραξη σφαγής» από τις ιταλικές εισαγγελικές αρχές, όπως προβλέπει ο ποινικός κώδικας της χώρας.

ΠΗΓΗ- ΑΠΕ