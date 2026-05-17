Διυλιστήριο πετρελαίου και σταθμοί άντλησης επλήγησαν από ουκρανικές επιθέσεις στην περιοχή της Μόσχας
Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, έπληξαν ένα διυλιστήριο πετρελαίου και δύο σταθμούς άντλησης πετρελαίου στην περιοχή της Μόσχας στη Ρωσία, ανέφερε σήμερα η υπηρεσία ασφάλειας της Ουκρανίας (SBU).
“Τα πλήγματα κατά υποδομών της αμυντικής βιομηχανίας, στρατιωτικών υποδομών και εγκαταστάσεων διαχείρισης πετρελαίου μειώνουν την ικανότητα του εχθρού να συνεχίσει τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας. Οι επιθέσεις αυτές δείχνουν ότι ακόμη και η ισχυρά προστατευόμενη περιοχή της Μόσχας δεν είναι ασφαλής”, ανέφερε η SBU στην πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.
Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε νωρίτερα σήμερα, ότι οι επιθέσεις ήταν “ απόλυτα δικαιολογημένες”.
ΠΗΓΗ- ΑΠΕ
