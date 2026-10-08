Μία Γκόθ και Σάια ΛαΜπέφ: Πέφτει η αυλαία του γάμου τους

Τίτλοι τέλους για τον γάμου της Μία Γκοθ και του Σάια ΛαΜπεφ μετά από 10 χρόνια κοινής πορείας.

Η Μία Γκόθ είναι αυτή που έκανε το βήμα και κατέθεσε αίτηση διαζυγίου από τον Σάια ΛαΜπέφ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην αίτηση που υποβλήθηκε στο Ανώτερο Δικαστήριο της Κομητείας του Λος ‘Αντζελες αναφέρεται ότι το ζευγάρι βρίσκεται σε διάσταση από τον Ιούλιο του 2025. Ως αιτία του διαζυγίου η ηθοποιός, που φημίζεται για τις ερμηνείες της σε ταινίες τρόμου επικαλέστηκε, ασυμβίβαστες διαφορές.

Το χρονικό της σχέσης τους

Οι δύο ηθοποιοί γνωρίστηκαν το 2012 κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Nymphomaniac: Vol. II» του Λαρς φον Τρίερ και παντρεύτηκαν τέσσερα χρόνια αργότερα. Παρ’ ότι είχαν χωρίσει ξανά το 2018, επανασυνδέθηκαν το 2020 και δύο χρόνια αργότερα απέκτησαν την κόρη τους, Ίζαμπελ.

Η Γκοθ ζητά την κύρια νομική και φυσική επιμέλεια της 4χρονης κόρης τους ενώ αιτήθηκε από το δικαστήριο να μην επιδικαστεί διατροφή συζύγου σε κανέναν από τους δύο.