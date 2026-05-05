Μακρόν: Η Ευρώπη είναι ο «πιο φυσικός» εταίρος για την Αρμενία και τον Νότιο Καύκασο

Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε σήμερα, ότι η κλίση της Αρμενίας είναι «ευρωπαϊκή», και η Ευρώπη είναι ο «φυσικός εταίρος» αυτής της πρώην σοβιετικής δημοκρατίας όπως και για ολόκληρη την περιοχή του Νοτίου Καυκάσου.

«Πιστεύω βαθιά ότι η κλίση της Αρμενίας είναι ευρωπαϊκή», τόνισε ο Μακρόν κατά τη διάρκεια ενός φόρουμ στο Γερεβάν.

Ο Γάλλος πρόεδρος, βρίσκεται από την Κυριακή στην Αρμενία, συμμετέχοντας στην 8η Σύνοδο Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, που φιλοξένησε η αρμενική πρωτεύουσα.

«Πιστεύω επίσης πως αυτή είναι και η κλίση της Γεωργίας και πιστεύω ότι η σχέση με το Αζερμπαϊτζάν πρέπει να επανεξεταστεί», πρόσθεσε, παραδεχόμενος ωστόσο, ότι το Μπακού δεν έχει επιλέξει αυτή την ευρωπαϊκή επιλογή.

Η Γεωργία είναι επίσης διχασμένη μεταξύ φιλορωσικών και φιλοευρωπαϊκών τάσεων.

«Η Ευρώπη είναι ο πιο φυσικός εταίρος για την Αρμενία και τον Νότιο Καύκασο αυτή τη στιγμή», τόνισε ο Μακρόν, καθώς η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία έχει μπει στον πέμπτο χρόνο της και εν μέσω μιας εύθραυστης εκεχειρίας στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Ο Γάλλος πρόεδρος έκανε επίσης μια μακρά συνηγορία υπέρ της Ευρώπης απέναντι στις λογικές «αυτοκρατοριών», ιδίως της Ρωσίας, οι οποίες υπάρχουν για χρόνια στην περιοχή.

Η Ευρώπη εφηύρε μια «υλοποιήσιμη ιδέα που έφερε τη συνεννόηση των εθνών, που σχεδιάστηκε και εδραιώθηκε τον 19ο αιώνα, με διαρκή ειρήνη», είπε.

«Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένα πρωτοφανές γεωπολιτικό οικοδόμημα που θέτει τέλος στις αλλαγές αυτοκρατοριών και στις λογικές ηγεμονίας και που χτίζει μια σχέση σεβασμού μεταξύ των κρατών», ανέφερε ο Γάλλος πρόεδρος.

Επανέλαβε επίσης την έκκλησή του για μια «νέα συμμαχία, έναν συνασπισμό ανεξάρτητων κρατών που πιστεύουν στη διεθνή τάξη», χωρίς να χρειάζεται να «αναζητούν καταφύγιο στη μία ή την άλλη δύναμη, είτε πρόκειται για γεωπολιτική δύναμη είτε για τη δύναμη του εύκολου χρήματος».

«Ακόμα και αυτοί που θεωρούσαμε σύμμαχούς μας καταλήγουν να λένε ότι προτιμούν το δίκαιο του ισχυρότερου από το διεθνές δίκαιο», σημείωσε, σε μια σαφή νύξη στις ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ.

ΠΗΓΗ- ΑΠΕ