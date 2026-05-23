Μ. Ρούμπιο: Έχει επιτευχθεί πρόοδος με το Ιράν

⁠Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε σήμερα πως κάποια πρόοδος έχει επιτευχθεί στη διαμάχη της Ουάσιγκτον με το Ιράν και ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να έχουν «κάτι να πουν» για το θέμα τις επόμενες ημέρες.

«Έχει επιτευχθεί κάποια πρόοδος, έχει γίνει κάποια πρόοδος, ακόμα και τώρα που σας μιλάω κάποια δουλειά γίνεται. Υπάρχει μια πιθανότητα, είτε αργότερα σήμερα, αύριο, σε καναδυό ημέρες, να έχουμε ενδεχομένως κάτι να πούμε», δήλωσε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Νέο Δελχί, στην Ινδία.

ΠΗΓΗ- ΑΠΕ