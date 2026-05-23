Κίνα-δυστύχημα σε ανθρακωρυχείο: Το Πεκίνο υπόσχεται να τιμωρήσει “αυστηρά” τους υπεύθυνους

Η κινεζική κυβέρνηση ξεκίνησε μια «ανένδοτη» έρευνα σχετικά με την έκρηξη που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 90 ανθρώπους σε ένα ανθρακωρυχείο, στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, υποσχόμενη να τιμωρήσει «αυστηρά» τους υπεύθυνους, μετέδωσε σήμερα το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

«Ως απάντηση στην έκρηξη αερίου που σημειώθηκε στο ανθρακωρυχείο του Λιουσενγιού, ιδιοκτησίας του ομίλου Shanxi Tongzhou, η ερευνητική ομάδα δυστυχημάτων του Συμβουλίου Κρατικών Υποθέσεων θα διεξάγει μια ενδελεχή και ανένδοτη έρευνα», αναφέρει το πρακτορείο.

«Οι υπεύθυνοι θα τιμωρηθούν αυστηρά σε συμφωνία με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Επιπλέον, η κινεζική κυβέρνηση διέταξε μία εκστρατεία καταστολής σε εθνική κλίμακα των παράνομων επιχειρήσεων εξορύξεων.

«Όλες οι αρμόδιες περιφέρειες και αρχές δεσμεύτηκαν να (…) διεξάγουν ευρείες επιχειρήσεις καταστολής εναντίον των παράνομων δραστηριοτήτων, να ερευνήσουν και να επιβάλουν αυστηρές κυρώσεις» σε βάρος των υπεύθυνων, διευκρίνισε το Xinhua.

Πρόκειται για το χειρότερο δυστύχημα σε ορυχείο στη χώρα τα τελευταία 17 χρόνια. Συνολικά, 247 ανθρακωρύχοι εργάζονταν κάτω από τη γη στο ορυχείο του Λιουσενγιού, όταν σημειώθηκε η έκρηξη χθες το βράδυ. Σύμφωνα με το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV, τουλάχιστον 90 εργάτες σκοτώθηκαν και 123 άλλοι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο για να τους παρασχεθεί βοήθεια, τέσσερις εκ των οποίων βρίσκονται σε σοβαρή ή κρίσιμη κατάσταση.

Οι υπηρεσίες διάσωσης και πρώτων βοηθειών έχουν αναπτύξει 755 μέλη τους στο σημείο για να συνδράμουν στις επιχειρήσεις.

Ο Γουανγκ Γιονγκ, ένας εργάτης που τραυματίστηκε στο δυστύχημα, αφηγήθηκε στο CCTV πως είδε “ένα σύννεφο καπνού” και μύρισε θείο. Προτού χάσει τις αισθήσεις του, θυμήθηκε πως είδε ανθρώπους να πνίγονται από τον καπνό.

