Ιράν: Το ΥΠΕΞ καταδικάζει επίθεση των ΗΠΑ στο ιρανικό έδαφος

Η Τεχεράνη καταδικάζει την επίθεση των ΗΠΑ σε περιοχές της Μπαντάρ Αμπάς, ανέφερε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της χώρας, ο Εσμαΐλ Μπαγαεΐ, σε δήλωση που εκδόθηκε σήμερα.

Το Ιράν θα λάβει «όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να υπερασπιστεί την εθνική κυριαρχία του», σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ιρανικού ΥΠΕΞ που αναφέρεται σε «συνεχιζόμενες παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός από τις Ηνωμένες Πολιτείες, κυρίως επιθέσεις κατά της εμπορικής ναυσιπλοΐας στον Περσικό Κόλπο και σε διεθνή ύδατα, καθώς και αεροπορικά πλήγματα των τελευταίων ημερών κατά του νότιου Ιράν».

Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν βάση στην Μπαντάρ Αμπάς στη διάρκεια της χθεσινής νύχτας, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, προκαλώντας την άμεση ανταπόδοση του Ιράν.

Οι Φρουροί της Επανάστασης, ανακοίνωσαν σήμερα, ότι στοχοθέτησαν αμερικανική βάση χωρίς να προσδιορίζουν ποια είναι αυτή. Από την πλευρά του, ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε σήμερα ότι αντιμετωπίζει «επιθέσεις από πυραύλους και drones».

Ο Εσμαΐλ Μπαγαεΐ, κατήγγειλε επίσης την «απειλητική ρητορική αξιωματούχων των ΗΠΑ απέναντι στο Ιράν και σε πολλές χώρες της περιοχής», ύστερα από δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με το Ομάν.

